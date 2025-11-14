Сокольский завод отметил 125-летие запуском уникальной производственной линии
125-летний юбилей Липецкая Трубная Компания «Свободный сокол» отметила запуском новой линии центробежной отливки труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) диаметром до 1200 миллиметров.
Это предприятие — единственный производитель трубной продукции данного типа для систем питьевого водоснабжения и водоотведения в России и странах СНГ.
Общий объём инвестиций превысил 380 млн рублей.
