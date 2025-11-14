Петербургская компания обновила производство металлопроката
Петербургская компания по металлообработке «УПТК-65» запустила новую производственную линию. Расширить мощности удалось благодаря льготному займу Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга в размере 79,4 млн рублей на срок до пяти лет под 1-5% годовых.
Новое оборудование значительно ускорит процесс резки металла, что будет особенно полезно для изготовления дорожных знаков, кузовов автомобилей, а также вентиляционного и промышленного оборудования.
Конечная цель — достичь переработки до 1600 тонн продукции в месяц.
Линия оснащена современными роторными ножницами и автоматическими механизмами смены кассет, что обеспечивает высокую точность обработки. Оборудование позволяет производить изделия с минимальной погрешностью разреза, что почти вдвое точнее предыдущего аналогичного оборудования.
Запуск новой линии позволит «УПТК-65» расширить ассортимент услуг по обработке плоского металлопроката, включая нержавеющие и оцинкованные стали, а также цветные металлы. Это укрепит статус компании как самого оперативного металлоцентра в регионе.
Компания «УПТК-65» — надежный и постоянный заемщик Фонда. Это уже третий заем, предоставленный компании: в 2021 и 2022 годах она также получала займы на покупку оборудования и модернизацию производства.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- C:UsersТатьяна БагаеваDesktopРезка карточки УПТК-65.jpgЗавершается подготов...100 до 1000 мм и толщиной стали от 0,25 до 3,0 мм.
- Учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Вел...вого уровня «Передовые цифровые технологии» СПбПУ Артём Осипов.
- На производственной площадке ООО «Балтспецпроект» (Са...зитное сталебетонное стоечное судно проекта 04080 «НеоБетон-2».
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0