Петербургская компания по металлообработке «УПТК-65» запустила новую производственную линию. Расширить мощности удалось благодаря льготному займу Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга в размере 79,4 млн рублей на срок до пяти лет под 1-5% годовых.

Новое оборудование значительно ускорит процесс резки металла, что будет особенно полезно для изготовления дорожных знаков, кузовов автомобилей, а также вентиляционного и промышленного оборудования.

Конечная цель — достичь переработки до 1600 тонн продукции в месяц.

Линия оснащена современными роторными ножницами и автоматическими механизмами смены кассет, что обеспечивает высокую точность обработки. Оборудование позволяет производить изделия с минимальной погрешностью разреза, что почти вдвое точнее предыдущего аналогичного оборудования.

Запуск новой линии позволит «УПТК-65» расширить ассортимент услуг по обработке плоского металлопроката, включая нержавеющие и оцинкованные стали, а также цветные металлы. Это укрепит статус компании как самого оперативного металлоцентра в регионе.

Компания «УПТК-65» — надежный и постоянный заемщик Фонда. Это уже третий заем, предоставленный компании: в 2021 и 2022 годах она также получала займы на покупку оборудования и модернизацию производства.