«Метровагонмаш» (МВМ, входит в состав ТМХ) отправил новую партию вагонов метро «Минск-2024» (два пятивагонных состава модели 81-765.7/766.7), изготовленных специально для Минского метрополитена. Еще два аналогичных состава будут переданы заказчику до конца текущего года.

Поставки осуществляются в рамках контракта на поставку подвижного состава — 20 вагонов метро «Минск-2024» для белорусской подземки, подписанного между «Метровагонмашем» и ГП «Минский метрополитен» в феврале 2025 года.

Новые поезда поступят в электродепо ТЧ-2 «Могилёвское» Минского метрополитена для дальнейшей подготовки и ввода в эксплуатацию.

Современный подвижной состав российского производства призван модернизировать парк Автозаводской линии, заменив собой устаревшие модели вагонов. Это позволит повысить комфорт и надежность перевозок для пассажиров Минского метрополитена.

Вагоны метро для Минска оборудованы широкими дверными проемами (1400 мм) и сквозными межвагонными переходами (шириной до 1500 мм). В конструкции вагонов применяются дверные механизмы прислонно-раздвижного типа с системой противозажатия. В салоне установлены эргономичные сидения из мягкой износостойкой ткани, поручни с «тёплым» покрытием, современные системы адаптивного освещения, обеспечения микроклимата с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдения, обнаружения и тушения пожара, информирования пассажиров, USB-розетки для зарядки гаджетов. Головные вагоны новых составов имеют места для маломобильных пассажиров и детских колясок. Подвижной состав обладает надежной шумо- и теплоизоляцией. В конструкции вагонов — асинхронные тяговые электродвигатели российского производства. В экстерьере использован уникальный дизайн и фирменные цвета Минского метрополитена.

В 2024 году Минскому метрополитену уже были поставлены 28 современных вагонов метро «Минск-2024» производства «Метровагонмаша». Они начали эксплуатироваться с конца прошлого года на новом участке Зеленолужской линии минского метро. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко лично смог оценить поездку на новом поезде во время торжественного открытия трёх новых станций: «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец».

Новые вагоны для Минского метрополитена разрабатывались конструкторами компании «ТМХ-Инжиниринг» в соответствии с техническим заданием заказчика. В конструкции вагонов используются комплектующие белорусских предприятий: гасители колебаний, элементы освещения салона и кабины машиниста, стеклоочистители, а также бортовая система безопасности движения.