Росатом доставил во Францию оборудование для экспериментального реактора
Россия поставила ключевое оборудование для международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР
На стройплощадку на юге Франции прибыл первый из четырех российских испытательных стендов. Он предназначен для вакуумных, тепловых и функциональных испытаний порт-плагов — ключевых элементов диагностики будущей установки). Следующий этап — это проведение испытаний, в ходе которых внутри стендов будут воспроизведены условия, максимально приближенные к реальным.
«Этот испытательный стенд — одна из самых сложных и наукоемких систем в сфере нашей ответственности по проекту. Для его разработки и изготовления нашим ключевым поставщикам пришлось создать и внедрить передовые инновационные решения. России поручено изготовление всех четырех установок, и это — результат нашего опыта и технологического лидерства», — сказал директор «Проектного центра ИТЭР» в РФ Анатолий Красильников.
Руководитель проекта по сооружению ИТЭР Серджио Орланди отметил: «Этот комплекс — яркий пример высокого уровня промышленных возможностей Российской Федерации, обеспечившей завершение проекта в срок, с требуемым качеством и в рамках бюджета. Особую благодарность хочу выразить специалистам, которые осуществляли квалифицированный надзор на всех этапах проектирования, закупок и сборки стенда».
