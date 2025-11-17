Россия поставила ключевое оборудование для международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР

На стройплощадку на юге Франции прибыл первый из четырех российских испытательных стендов. Он предназначен для вакуумных, тепловых и функциональных испытаний порт-плагов — ключевых элементов диагностики будущей установки). Следующий этап — это проведение испытаний, в ходе которых внутри стендов будут воспроизведены условия, максимально приближенные к реальным.

«Этот испытательный стенд — одна из самых сложных и наукоемких систем в сфере нашей ответственности по проекту. Для его разработки и изготовления нашим ключевым поставщикам пришлось создать и внедрить передовые инновационные решения. России поручено изготовление всех четырех установок, и это — результат нашего опыта и технологического лидерства», — сказал директор «Проектного центра ИТЭР» в РФ Анатолий Красильников.

Руководитель проекта по сооружению ИТЭР Серджио Орланди отметил: «Этот комплекс — яркий пример высокого уровня промышленных возможностей Российской Федерации, обеспечившей завершение проекта в срок, с требуемым качеством и в рамках бюджета. Особую благодарность хочу выразить специалистам, которые осуществляли квалифицированный надзор на всех этапах проектирования, закупок и сборки стенда».