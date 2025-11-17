MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
3 дня назад 21540
39
Великоросс Экспорт

Росатом доставил во Францию оборудование для экспериментального реактора

© newskiev.ru

Россия поставила ключевое оборудование для международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР

На стройплощадку на юге Франции прибыл первый из четырех российских испытательных стендов. Он предназначен для вакуумных, тепловых и функциональных испытаний порт-плагов — ключевых элементов диагностики будущей установки). Следующий этап — это проведение испытаний, в ходе которых внутри стендов будут воспроизведены условия, максимально приближенные к реальным.

«Этот испытательный стенд — одна из самых сложных и наукоемких систем в сфере нашей ответственности по проекту. Для его разработки и изготовления нашим ключевым поставщикам пришлось создать и внедрить передовые инновационные решения. России поручено изготовление всех четырех установок, и это — результат нашего опыта и технологического лидерства», — сказал директор «Проектного центра ИТЭР» в РФ Анатолий Красильников.

Руководитель проекта по сооружению ИТЭР Серджио Орланди отметил: «Этот комплекс — яркий пример высокого уровня промышленных возможностей Российской Федерации, обеспечившей завершение проекта в срок, с требуемым качеством и в рамках бюджета. Особую благодарность хочу выразить специалистам, которые осуществляли квалифицированный надзор на всех этапах проектирования, закупок и сборки стенда».

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t.me

Комментарии 10

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара Azimut9918.11.25 07:42:44

    Лишь бы не получилось потом, что РФ сделает часть работ, а в итоге, Запад «кинет» РФ, объявив очередные санкции.

    #1308677
    • Нет аватара Василий7418.11.25 08:27:24

      Только наивные … могут полагать, что так НЕ будет.

      #1308679
  • Комментарий удалён
  • Нет аватара KBLINOV7618.11.25 15:30:54

    очередная глупость, о которой мы ещё не раз пожалеем!

    #1308695
  • Нет аватара DimaY18.11.25 16:39:04

    У меня не такой пессимистичный взгляд на этот вопрос. Конечно может повторится история с БАКом, но тут важно то, что мы не стоим на месте. Развивается научная, технологическая и инженерная база. Можно конечно выйти из всех международных проектов и хлопнуть дверью, но развивать свои технологии в полной изоляции трудно. А оборудование такого класса нам самим тоже в ближайшем будущем понадобится. И лучше, если есть наработки по его созданию. Мы ведем свои проекты мегасаенс, из них сейчас ушли зарубежные участники (под политическим давлением западных политиков). Но нам надо двигаться вперед.

    Отредактировано: DimaY~00:53 19.11.25
    #1308703
    • Нет аватара Василий7419.11.25 08:17:30

      Тем самым помогая Западу развиваться за наш счёт.

      #1308735
      • Нет аватара DimaY19.11.25 09:59:17

        Я понимаю, что отморозить уши на зло бабушке, более грамотное в стратегическом отношении решение.

        #1308746
  • Домовёнок Кузя Домовёнок Кузя19.11.25 13:42:26

    Если получится то эти твари скажут что это их проект, что все придумали и сделали они.это большая ошибка.

    #1308764
    • Нет аватара Алексей Растригин19.11.25 16:25:31

      Да пусть говорят! Вот повторить без нас — не смогут, и это самый лучший «крючок» на будущее…   

      #1308776
  • Ibragim Gustavo Ibragim Gustavo19.11.25 13:55:44

    Пока ИТЭР заработает Франция поди сможет еще два раза стать другом, там запуск чуть ли не к 2040м. Правильно делают что работают дальше, так же как с МКС. В 2045 наши текущие передряги могут вообще казаться уже не существенными.

    #1308765
  • Нет аватара vlTepes20.11.25 10:16:04

    Не хватает ясности. Если проект ИТЭР официально выведен из-под санкций, то это одна история.
    А если там как в истории с СПЕКТР-РГ и МАРС-Экспресс злобные фашисты прекратили содрудничество, то я не вижу в чем смысл выполнять обязательства в одностроннем порядке.
    Лучше строить свой ИТЭР

    #1308817