Roman Wyrzykowski Экспорт

ОАК: Первые два истребителя Су-57Э переданы иностранному заказчику

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) впервые передала иностранному заказчику два самолета пятого поколения Су-57Э.

«Наш заказчик и зарубежный партнер получил первые два самолета. Они несут боевое дежурство и демонстрируют лучшие свои качества», — приводит ТАСС слова главы ОАК Вадима Бадехи.

На авиасалоне Dubai Airshow 2025 в ОАЭ состоялась премьера Су-57Э для Ближнего Востока. Ранее самолет показывали в китайском Чжухае и на Aero India.

Для Dubai Airshow российский истребитель пятого поколения подготовил эффектную программу показательного полета. Она хорошо демонстрирует возможности интегральной компоновки планера и двигателей с управляемым вектором тяги.

Источник: rg.ru

  • Нет аватара WohaAhow19.11.25 11:05:22

    С большой долей вероятности счастливым обладателем данных самолетов стал Алжир.

  • Нет аватара КТ83519.11.25 15:27:19

    То есть по нашей армии план выполнен?

    • Нет аватара Алексей Растригин19.11.25 16:23:06

      Для наших ВКС поставляется «правильный» Су57, а не «исполнение Э»    

    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski19.11.25 22:26:47

      Нужно как-то совмещать удовлетворение своих потребностей и экспорт.

      Экспорт оружия не только источник доходов, но и имеет политическую составляющую.

  • Нет аватара Askar19.11.25 17:30:31

    А какой вообще смысл в этих истребителях пятого поколения, если они так дорого стоят и так легко сбиваются и, как показала война в Украине, их единственной целью является запуск ракет?

    • MM5 MM519.11.25 17:41:12

      Ринат, сколько сбили истребителей 5-го поколения?!

      • Нет аватара Askar19.11.25 17:54:28

        Ни одного, но речь не об этом.
        Если единственной целью таких истребителей является пуск ракет и авиабомб, то почему бы не производить побольше СУ-34, а всякие СУ-57 отправлять во всякие Индии?
        Впрочем, я только что посмотрел стоимости СУ-57 и СУ-34. Как ни странно, они почти одинаковые. Так что да, есть смысл выпускать СУ-57

        • Sniper_78 Sniper_7819.11.25 21:14:06

          Вот именно, что ни одного. Су-57 активно применяются в зоне СВО с самого начала. Но, несмотря на активнейшую работу систем обнаружения, так ни разу и не попали на экраны радаров Украины или НАТО. Хотя неоднократно визуально наблюдались с земли. Даже есть видео, снятое случайным наблюдателем с той стороны.

    • Нет аватара Scooter19.11.25 21:13:42

      Askar,
      Смысл в том, что НИОКР нельзя останавливать.
      Без 5, не будет 6 поколения.
      Что-то из 5 пригодиться в 4.

      5 должны летать.

      • Нет аватара Askar20.11.25 00:30:24

        Да я просто пытаюсь найти оправдание, почему их так мало выпускают, по сравнению с теми же СУ-34

        • user78 user7820.11.25 23:23:57

          Во-первых, серийные Су-34 поставляются с 2008, а Су-57 — с 2020. Су-34 — уже давно выпускающаяся массовая серийная продукция.
          Во-вторых, Су-57 — это в разы более совершенная, более сложная и более дорогая машина чем Су-27 или Су-32ФН/Су-34. Это как Ил-2, которых было выпущено 36 тысяч, и как Як-3, которых было выпущено 4,8 тыс. Су-34 — рабочая лошадка, чтобы по несколько раз в сутки возить ФАБ УМПК к передовой (5-6 боевых вылетов в сутки на машину в СВО), а Су-57 — не просто крутой универсальный бомбовоз, а суперэлитный боец завоевания превосходства в воздухе.
          В-третьих, с чего вы решили, что Су-57 «мало выпускают»? Объемы выпуска Су-57 — закрытая информация.
          Вот, что находится по открытым источникам.
          Темпы выпуска Су-57, шт. в год:
          2021 — 3
          2022 — 6
          2023 — 12
          2024 — 24
          2025 — 24+
          https://tehnoom.../archives/20659
          https://tehnoom.../archives/13248
          .
          Темпы выпуска Су-34:
          2008 — 1
          2009 — 2
          2010 — 4
          2011 — 6
          2012 — 10
          2013 — 14
          2014 — 18
          2015 — 18
          2016 — 16
          2017 — 16
          2018 — 12
          2019 — 8
          2020 — 4
          2021 — 6
          2022 — 10
          2023 — 16 (4 партии по 4 шт.)
          2024 — 24 (6 партий по 4 шт.)
          2025 — 24 (6 партий по 4 шт. по состоянию на 6 ноября)

          То есть темпы производства суперкрутых сверхдорогих Су-57 сейчас сопоставимы с темпами производства Су-34, или даже превышают их (с учетом экспортных поставок).

  • Нет аватара garpini20.11.25 16:03:31

    В настоящее время единственным известным заказчиком Су-57Э является Алжир, власти которого в феврале заключили контракт на поставки российских истребителей.

