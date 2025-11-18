ОАК: Первые два истребителя Су-57Э переданы иностранному заказчику
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) впервые передала иностранному заказчику два самолета пятого поколения Су-57Э.
«Наш заказчик и зарубежный партнер получил первые два самолета. Они несут боевое дежурство и демонстрируют лучшие свои качества», — приводит ТАСС слова главы ОАК Вадима Бадехи.
На авиасалоне Dubai Airshow 2025 в ОАЭ состоялась премьера Су-57Э для Ближнего Востока. Ранее самолет показывали в китайском Чжухае и на Aero India.
Для Dubai Airshow российский истребитель пятого поколения подготовил эффектную программу показательного полета. Она хорошо демонстрирует возможности интегральной компоновки планера и двигателей с управляемым вектором тяги.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (входит в&n...олетов пятого поколения Су-57 по производственной программе 2023 года.
- Предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Госкорп...нно-транспортной авиации. Предприятие на 20% увеличило объемы выпуска.
- Cy-57Все серийные истребители Су-57, передаваемые Воздушно-космическим сила...bsp;состав ВКС в 2024 году, получат двигатель пятого поколения».
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 12