В Оренбуржье запустили серийный выпуск шаровых кранов с новым покрытием
Южноуральский арматурный завод в Оренбурге запустил производство шаровых кранов с износостойким покрытием методом газопламенного напыления.
Детали используются в нефтегазовом секторе и энергетической отрасли.
Новая технология стала доступна благодаря модернизации оборудования. Завод закупил и установил новую линейку станков. Решающую роль в этом сыграла господдержка. Производитель запорной арматуры получил льготный заем Регионального фонда развития промышленности в рамках программы «Инвестиционные проекты».
Запорная арматура завода востребована компаниями по всей России — от Каспия до Крайнего Севера.
