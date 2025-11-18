MAX
Великоросс Производство

В Оренбуржье запустили серийный выпуск шаровых кранов с новым покрытием

© minpromenergo.orb.ru

Южноуральский арматурный завод в Оренбурге запустил производство шаровых кранов с износостойким покрытием методом газопламенного напыления.

Детали используются в нефтегазовом секторе и энергетической отрасли.

Новая технология стала доступна благодаря модернизации оборудования. Завод закупил и установил новую линейку станков. Решающую роль в этом сыграла господдержка. Производитель запорной арматуры получил льготный заем Регионального фонда развития промышленности в рамках программы «Инвестиционные проекты».

Запорная арматура завода востребована компаниями по всей России — от Каспия до Крайнего Севера.

© minpromenergo.orb.ru

Источник: minpromenergo.orb.ru

