Брянский «Термотрон-Завод», который является заемщиком Фонда развития промышленности, автоматизировал производство комплектующих для железных дорог и метрополитенов: стрелочных электроприводов и дроссель-трансформаторов. Эти комплектующие — неотъемлемая часть системы регулирования и обеспечения безопасности движения поездов. По оценке предприятия, доля импорта в соответствующем сегменте российского рынка снизится с 30% до 20%.

Общие инвестиции составили 177 млн рублей.

Локализация продукции 100%, при производстве используются сырье и материалы исключительно отечественных поставщиков.

Стрелочные электроприводы и дроссель-трансформаторы — составная часть системы устройств сигнализации, централизации и блокировки железных дорог и метрополитена. Их главное назначение — регулирование и обеспечение безопасности движения поездов.

В результате модернизации ежегодный объем производства стрелочных электроприводов современных типов возрастет на 28% — до 3200 штук, а дроссель-трансформаторов на 54% — до 600 штук.

Компания поставляет продукцию для метрополитенов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, а также для нужд РЖД. Кроме того, часть продукции экспортируется в Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Монголию и Узбекистан.

«Заем Фондов развития промышленности помог предприятию автоматизировать штамповочное производство, что позволило нарастить выпуск востребованной для железных дорог и метрополитена продукции. „Термотрон-Завод“ — единственный в РФ производитель стрелочных электроприводов для высокоскоростного движения. Благодаря высокой надёжности, усовершенствованной контрольной системе, оригинальному механизму внутреннего замыкания, такие электроприводы не уступают импортным аналогам и обеспечивают движение „Сапсанов“ на железнодорожных магистралях», — рассказал генеральный директор ООО «Термотрон-Завод» Антон Абушенко.

Ранее предприятие с привлечением другого займа ФРП в размере 148 млн рублей запустило первое отечественное серийное производство стрелочных электроприводов собственной разработки для автоматического перевода движения по трамвайным путям. Общие инвестиции в проект превысили 313 млн рублей, заем ФРП составил 148 млн рублей. Ранее такие приводы закупали в Австрии, Германии и Чехии.