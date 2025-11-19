MAX
Bionysheva_Elena Судостроение и судоходство

Для нового атомного ледокола «Чукотка» изготовили ядерное топливо

На Машиностроительном заводе «Росатома» завершили производство первой полной загрузки ядерного топлива для строящегося атомного ледокола «Чукотка». Это пятый корабль в серии проекта 22220.

Как сообщается, предприятие не только выполнило, но и опередило установленные сроки изготовления активных зон для нового судна. В состав поставки вошли все необходимые компоненты для двух реакторов ледокола: тепловыделяющие сборки, поглощающие элементы компенсирующих групп, стержни аварийной защиты и гильзы системы управления и защиты.

По данным завода, производственный цикл продолжается. Уже начата работа над изготовлением ядерного топлива для следующих ледоколов серии — «Ленинград» и «Сталинград».

Источник: t.me

