На строящейся АЭС «Эль-Дабаа» в Египте произошло долгожданное событие — инженеры установили в проектное положение корпус реактора для первого энергоблока. Эта 340-тонная стальная конструкция — основа всего будущего энергоблока.

Доставленный из России в октябре корпус реактора прошел сложную процедуру монтажа. Сначала его бережно перевели из горизонтального положения в вертикальное — операция, требующая ювелирной точности при работе с таким весом. Затем мощный кран переместил его и аккуратно опустил в бетонную шахту, где реактору предстоит работать десятилетиями.

На стройплощадке подчеркнули, что это главное производственное событие года. «Установка корпуса реактора — это не просто рутина, а исторический момент для всей Африки. Мы становимся свидетелями рождения первого на континенте энергоблока современнейшего поколения», — отметили участники проекта.

Масштабы строительства поражают: одновременно ведется работа на всех энергоблоках, а общая численность персонала на площадке превышает 30 тысяч человек, рассказали в Росатом.

Теперь, когда самая важная часть оборудования заняла свое место, можно говорить о переходе к следующей фазе проекта. Впереди — монтаж остального оборудования и пусконаладочные работы.