Реактор для Египта: на АЭС «Эль-Дабаа» завершили ключевой монтаж
На строящейся АЭС «Эль-Дабаа» в Египте произошло долгожданное событие — инженеры установили в проектное положение корпус реактора для первого энергоблока. Эта 340-тонная стальная конструкция — основа всего будущего энергоблока.
Доставленный из России в октябре корпус реактора прошел сложную процедуру монтажа. Сначала его бережно перевели из горизонтального положения в вертикальное — операция, требующая ювелирной точности при работе с таким весом. Затем мощный кран переместил его и аккуратно опустил в бетонную шахту, где реактору предстоит работать десятилетиями.
На стройплощадке подчеркнули, что это главное производственное событие года. «Установка корпуса реактора — это не просто рутина, а исторический момент для всей Африки. Мы становимся свидетелями рождения первого на континенте энергоблока современнейшего поколения», — отметили участники проекта.
Масштабы строительства поражают: одновременно ведется работа на всех энергоблоках, а общая численность персонала на площадке превышает 30 тысяч человек, рассказали в Росатом.
Теперь, когда самая важная часть оборудования заняла свое место, можно говорить о переходе к следующей фазе проекта. Впереди — монтаж остального оборудования и пусконаладочные работы.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Прибывший на стройплощадку реактор — один из пяти, про...времена СССР, когда рекорд составил три комплекта реакторного оборудования.
- В мире строятся 58 блоков, 23 из них — проекты «Росатома».
- В Казани состоялся пятый форум «Аддитивные технологии &mdas... 310, который разработан и производится предприятиями атомной отрасли.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0