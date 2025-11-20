В Омске на территории промзоны «Авангард» открыли новый завод
Компания «Омский завод масел и смазочно-охлаждающих жидкостей» построила здесь производственный цех.
Завод будет делать специальные жидкости для станков — те самые, которые нужны при обработке металла. Они смазывают и охлаждают инструмент во время работы.
Цех двухэтажный, площадью больше 1200 квадратных метров. Сейчас завод может делать 150 тонн такой жидкости в год, но скоро планирует увеличить производство до 1500 тонн. Со временем здесь же будут хранить масла и добавки к ним, сообщается в ОЭЗ.РФ.
Компания получила статус резидента этой промзоны в июле 2023 года. Это дало ей льготы и помогло быстрее построить и запустить производство.
