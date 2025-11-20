ГК «АЛЬФА-МЕТАЛЛ» запустила инновационный завод по производствуалюминиевой ленты
Новое предприятие использует уникальную технологию непрерывного литья, которая позволяет сократить количество переделов между поступлением сырья и выходом готовой продукции. Уменьшение количества операций снижает себестоимость производства и, как следствие, цену товара для покупателей.
«Локализация продукции БКЛПЗ составляет 100%, при производстве используется только отечественное сырье. Благодаря реализации проекта создано 34 новых рабочих места» — сказал генеральный директор ООО «ПО «АЛЬФА-МЕТАЛЛ» Дмитрий Трищенко.
ГК «АЛЬФА-МЕТАЛЛ» постоянно идёт по пути улучшения сервиса для удовлетворения потребностей, действующих и потенциальных клиентов и предлагает — услуги резки листов, в том числе по индивидуальным размерам; хранение изготовленных партий на своих складах; отгрузку от 1 листа
Белокалитвинский литейно-прокатный завод (предприятие ООО «ПО «АЛЬФА-МЕТАЛЛ») производит алюминиевую ленту и листы сплавов А5 (М), АД0 (М), АД1 (М), АМЦ (М), АМГ2 (М) толщиной от 5 до 9 мм шириной 1200-1600 мм. Производственная мощность завода — более 14 000 тонн в год. Завод расположен в г. Белая Калитва, Ростовская область.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Группа компаний Пластмасс Групп объявила о запуске новой производствен...дается увеличение до 1500 тонн в месяц и это не предел.
- Научный центр «Прикладная химия» (ГИПХ) Ростеха и псковски...ктрических компонентов, в электротехнике домов и других областях.
- ООО "ВсВ"В Москве запущен первый завод по производству ...;Московский инновационный кластер» и программе импортозамещения.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0