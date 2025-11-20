Новое предприятие использует уникальную технологию непрерывного литья, которая позволяет сократить количество переделов между поступлением сырья и выходом готовой продукции. Уменьшение количества операций снижает себестоимость производства и, как следствие, цену товара для покупателей.

«Локализация продукции БКЛПЗ составляет 100%, при производстве используется только отечественное сырье. Благодаря реализации проекта создано 34 новых рабочих места» — сказал генеральный директор ООО «ПО «АЛЬФА-МЕТАЛЛ» Дмитрий Трищенко.

ГК «АЛЬФА-МЕТАЛЛ» постоянно идёт по пути улучшения сервиса для удовлетворения потребностей, действующих и потенциальных клиентов и предлагает — услуги резки листов, в том числе по индивидуальным размерам; хранение изготовленных партий на своих складах; отгрузку от 1 листа и т. д.

Белокалитвинский литейно-прокатный завод (предприятие ООО «ПО «АЛЬФА-МЕТАЛЛ») производит алюминиевую ленту и листы сплавов А5 (М), АД0 (М), АД1 (М), АМЦ (М), АМГ2 (М) толщиной от 5 до 9 мм шириной 1200-1600 мм. Производственная мощность завода — более 14 000 тонн в год. Завод расположен в г. Белая Калитва, Ростовская область.