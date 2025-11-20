Mладенческая смертность в стране на историческом минимуме — 3,4 промилле
Главный неонатолог Минздрава докладывает: младенческая смертность в стране на историческом минимуме — 3,4 промилле. Показатель из тех, что в силу своего интегрального характера демонстрируют место страны в мире лучше, чем множество других.
В цветущем европейском саду младенческая смертность — 3,3 промилле, и на том пути, куда он заслуженно катится по ускоренной, лучше уже не будет, а хуже — запросто. В Штатах — 4,8. В Китае — 6. В лучшие советские времена, при гораздо более либеральных критериях учета, было в районе 20.
Концентрированное выражение пути, пройденного нами в текущем веке. Пути, с которого нас не сбить — и плодов которого не лишить — ни войне, ни глобальному противостоянию на излом, ни необходимости выделять на это все ресурсы, что выделяются.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0