В Миассе на «Уральском заводе подъемных механизмов АНТ» открыли новый комплекс
Производственный комплекс включает три цеха: изготовления нефтепромысловой техники, фургонной техники и цех по выпуску гидроцилиндров. Особое значение имеет запуск линии по производству гидроцилиндров — эта продукция импортозамещающая, она будет востребована в разных отраслях промышленности.
Проектные мощности позволяют выпускать 40 единиц фургонной техники, 40 единиц нефтепромысловой техники и 800 гидроцилиндров в год. Новое производство укрепит позиции предприятия, которое уже сегодня выпускает более 350 наименований спецтехники и входит в перечень системообразующих организаций России.
«Уральский завод подъемных механизмов АНТ», основанный в 2021 году, специализируется на производстве крано-манипуляторных установок и гидравлической продукции. Производство ориентировано на автоспецтехнику и смежные отрасли. Изделия предприятия отличаются повышенной надежностью и способностью работать в широком температурном диапазоне — от +40 до −40 градусов.
