В Подмосковье запустили производство сантехнических инсталляций
В подмосковной Балашихе открыто предприятие по производству сантехнических инсталляций скрытого монтажа.
В рамках реализации инвестпроекта компания «ТАЙМ» построила производственно-складской комплекс общей площадью более 20 тыс кв.м., где будет производить сантехнические инсталляции и несущие профильные системы. После выхода на проектную мощность компания сможет производить 120 000 единиц продукции в год.
Инвестиции в проект — 2 млрд рублей.
Продукция компании «ТАЙМ» будет выпускаться под брендом RIVO Systems. Продукция компании применяется при реализации проектов ремонта в квартирах и частных домах при монтаже новых инженерных систем или замене старых. Реализацию продукции будет осуществляться через DIY-магазины (Лемана ПРО, Петрович и др.), интернет-магазины, а также будет поставляться оптовым и розничным клиентам.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Компания «Полимертехком"запустила на полную мощность первую лини...nbsp;Солнечногорском городском округе составит более 550 млн руб.
- Новый корпус Власовской школы № 13 построили в селе Строк...bsp;социальных коммуникаций. Трехэтажный корпус рассчитан на 450 мест.
- Индекс промышленного производства Московской области по итогам десяти ...е в отчетном периоде вырос немного больше — на 15,1%".
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0