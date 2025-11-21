MAX
Великоросс Новые заводы и цеха

В Подмосковье запустили производство сантехнических инсталляций

© mii.mosreg.ru

В подмосковной Балашихе открыто предприятие по производству сантехнических инсталляций скрытого монтажа.

В рамках реализации инвестпроекта компания «ТАЙМ» построила производственно-складской комплекс общей площадью более 20 тыс кв.м., где будет производить сантехнические инсталляции и несущие профильные системы. После выхода на проектную мощность компания сможет производить 120 000 единиц продукции в год.

Инвестиции в проект — 2 млрд рублей.

Продукция компании «ТАЙМ» будет выпускаться под брендом RIVO Systems. Продукция компании применяется при реализации проектов ремонта в квартирах и частных домах при монтаже новых инженерных систем или замене старых. Реализацию продукции будет осуществляться через DIY-магазины (Лемана ПРО, Петрович и др.), интернет-магазины, а также будет поставляться оптовым и розничным клиентам.

Источник: mii.mosreg.ru

