1 день назад 545
Bionysheva_Elena Новые заводы и цеха

В Новомосковске запустили вторую очередь производства полимеров

Группа компаний «Полипласт» ввела в эксплуатацию вторую очередь комплекса по выпуску высокомолекулярных полимеров на своем флагманском заводе «Полипласт Новомосковск». Первая очередь этого производства, была запущена в 2024 году.

Новый комплекс полностью автоматизирован и отвечает международным стандартам качества.

Как рассказали в компании, продукция комплекса находит широкое применение в строительной отрасли, машиностроении и производстве товаров народного потребения. Запуск второй очереди позволит полностью закрыть потребности внутреннего рынка, заместив импорт, а также нарастить несырьевой неэнергетический экспорт в дружественные страны.

В состав новых мощностей, вошли узел полимеризации и модификации продукции, логистический пункт отгрузки и фасовки, а также цех приготовления растворов. Предприятие присутствует в Тульской области более 20 лет и продолжает реализацию высокотехнологичных проектов, несмотря на сложности в базовых отраслях промышленности.

Источник: polyplast-un.ru

  • Нет аватара alexm25.11.25 11:44:10

    Некоторые направления деятельности «Полипласт Новомосковск»:
    Добавки для бетонов: пластифицирующие и водоредуцирующие добавки, замедлители схватывания, добавки с эффектом ускорения набора прочности, противоморозные добавки.
    Добавки для цементной промышленности: технологические добавки для разжижения сырьевого шлама, снижения содержания Cr (VI) в цементе, увеличения воздухосодержания в растворных и бетонных смесях на цементе.
    Средства по уходу за бетоном: плёнкообразующие составы на основе парафинов, водные эмульсии на основе органических соединений кремния, состав для защиты бетона от негативного влияния климатических факторов.
    Смазки и очистители: средство для удаления с твёрдых поверхностей бетона и ржавчины, эмульгируемая смазка.

    Группа компаний «Полипласт»: 8 заводов-производителей и 4 научно-технических центра

