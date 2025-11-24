В Новомосковске запустили вторую очередь производства полимеров
Группа компаний «Полипласт» ввела в эксплуатацию вторую очередь комплекса по выпуску высокомолекулярных полимеров на своем флагманском заводе «Полипласт Новомосковск». Первая очередь этого производства, была запущена в 2024 году.
Новый комплекс полностью автоматизирован и отвечает международным стандартам качества.
Как рассказали в компании, продукция комплекса находит широкое применение в строительной отрасли, машиностроении и производстве товаров народного потребения. Запуск второй очереди позволит полностью закрыть потребности внутреннего рынка, заместив импорт, а также нарастить несырьевой неэнергетический экспорт в дружественные страны.
В состав новых мощностей, вошли узел полимеризации и модификации продукции, логистический пункт отгрузки и фасовки, а также цех приготовления растворов. Предприятие присутствует в Тульской области более 20 лет и продолжает реализацию высокотехнологичных проектов, несмотря на сложности в базовых отраслях промышленности.
