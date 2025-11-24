В рамках выставки «МотоЗима — 2025» мотозавод «Русь» представил обновленную версию российского электрического мотоцикла «Арктур». Как сообщает официальный сайт производителя, получение Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), а также официальное подтверждение соответствия, ожидается к началу мотосезона 2026 года.

Известно, что электрический мотоцикл «Арктур» разрабатывается полностью на отечественной инженерной базе. Его максимальная скорость составляет 140 км/ч, а пиковая мощность равняется 30 кВт.

Узлы и агрегаты мотоцикла производят смежные предприятия, а приоритет отдается российским поставщикам. Создание новинки включает в себя полный цикл — проектирование ходовой части, разработку дизайна, проведение НИОКР, расчеты подвески и элементов конструкции, математическое моделирование поведения узлов и агрегатов, а также испытания.

Как ранее сообщало агентство «АВТОСТАТ», мотоцикл получил название «Арктур» — по аналогии с самой яркой звездой в созвездии Волопаса в Северном полушарии. Это четвертая по яркости звезда ночного неба, сообщает официальный сайт мотозавода «Русь».

Также на выставке «МотоЗима 2025» представлен новый электрический мотоцикл МЗРВ первый день работы выставки «МотоЗима 2025» в Парке «Патриот» компания ООО «МЗР» презентовала альфа-версию своего электрического мотоцикла. Модель получила существенные доработки: полностью обновлённый дизайн и улучшенные эксплуатационные характеристики.Планируется, что первые сертифицированные мотоциклы в этом же облике поступят в продажу уже к началу мотосезона.

