По типу Майбаха: у российского Ауруса появился новый вариант кузова

© wroom.ru

В свободном доступе в Сети опубликовали первую фотографию представительского седана Aurus Senat в новой кузовной модификации — лимузин без центральной вставки.

Эта машина имеет форм-фактор аналогичный немецкому Mercedes-Maybach S580 или советскому ЗИЛ-41047, при этом в стойках кузова сделаны дополнительные треугольные окошки. Такая компоновка упрощает бронирование кузова в задней части, однако обходится очень дорого в производстве, поскольку де-факто приходится создавать большую часть панелей с нуля.

От стандартного седана из штампованных частей новому лимузину Senat перешли передние крылья, капот, крышка багажника, несущие элементы. Остальное собственное (в том числе и двери, они длиннее тех, что у седана).

Ранее лимузины Senat делали только путем вставок в центральную часть кузова стандартного седана.

Telegram: View @autopotoknews

https://news.dr....ru/101324.html

Источник: wroom.ru

Комментарии 2

  • Нет аватара termometrix24.11.25 16:39:38

    Не пора ли им заняться проектированием и производством SUV?

    #1309003
    • Sniper_78 Sniper_7824.11.25 17:42:13

      В смысле заняться? А Аурус Комендант?

      #1309005