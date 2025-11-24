В свободном доступе в Сети опубликовали первую фотографию представительского седана Aurus Senat в новой кузовной модификации — лимузин без центральной вставки.
Эта машина имеет форм-фактор аналогичный немецкому Mercedes-Maybach S580 или советскому ЗИЛ-41047, при этом в стойках кузова сделаны дополнительные треугольные окошки. Такая компоновка упрощает бронирование кузова в задней части, однако обходится очень дорого в производстве, поскольку де-факто приходится создавать большую часть панелей с нуля.
От стандартного седана из штампованных частей новому лимузину Senat перешли передние крылья, капот, крышка багажника, несущие элементы. Остальное собственное (в том числе и двери, они длиннее тех, что у седана).
Ранее лимузины Senat делали только путем вставок в центральную часть кузова стандартного седана.
