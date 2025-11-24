В юбилейный год — 125-летия со дня основания предприятия — «Свободный сокол» на заводе введена в эксплуатацию новая современная линия по производству труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) диаметром до 1200 мм. Это производство становится первым в России, способным выпускать продукцию подобного диаметра из ВЧШГ, ранее поставлявшуюся исключительно из-за рубежа.

Данный проект стал возможен благодаря слаженной, целенаправленной работе всего коллектива завода, включая этапы проектирования, поставки оборудования, монтажа и комплексных испытаний. В реализации проекта было задействовано около 300 специалистов.

Как отметил главный механик предприятия Владимир Букарев, новая установка, поставленная из Китая и относящаяся к числу самых передовых в мире, имеет массу свыше 30 тонн, что подчеркивает масштаб и техническую сложность внедряемого решения.

Запуск линии имеет стратегическое значение для отечественной инфраструктуры. Трубы диаметром 1200 мм востребованы при реализации ключевых объектов ЖКХ и крупных инфраструктурных проектов по всей стране, включая новые регионы России. Президент компании Игорь Ефремов подчеркнул высокий рыночный спрос на данную продукцию: «Эта продукция крайне необходима стране, и запросы на неё уже поступают из обеих столиц и других регионов».

«Свободный сокол» остается единственным предприятием в РФ, выпускающим трубы из ВЧШГ с расчетным сроком службы свыше 100 лет без аварийных ситуаций. Как выразился мастер газового хозяйства Сергей Соломатин: «Мы производим продукцию так, чтобы она служила не одному поколению — чтобы праправнуки наших потомков могли эксплуатировать эти трубопроводы с уверенностью в их надежности».

Новое производство вносит весомый вклад в импортозамещение и укрепление технологического суверенитета России в сфере ЖКХ.

«Свободный сокол» выражает искреннюю благодарность всем сотрудникам за профессионализм, преданность делу и вклад в достижение этого знакового результата.