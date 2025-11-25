MAX
Великоросс Новые и модернизированные предприятия агропрома

На заводе «Саянмолоко» в Хакасии открыли новый цех

В Саяногорске состоялось торжественное открытие третьей линии розлива на крупнейшем молокозаводе Хакасии «Саянмолоко».

Новый цех оснащён современным оборудованием, включающим автомат для выдува ПЭТ-бутылки, униблок для стерилизации и розлива, а также этикетировочную машину. Производительность линии достигает до 6 тысяч упаковок продукции в час.

Bнвестиции в создание цеха составили 300 миллионов рублей. Новая мощность рассчитана на расширение географии сбыта.

Компания активно выходит на рынки восточных регионов, налаживая поставки в Иркутскую область и Бурятию, где наблюдается дефицит качественной молочной продукции. В перспективе «Саянмолоко» планирует строительство нового сырного цеха.

Источник: milknews.ru

