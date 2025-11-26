Надежность подтверждена стихией: двигатель ПД-8 успешно прошел испытания ливнем
Новейший российский авиадвигатель ПД-8, создаваемый для лайнера «Суперджет-100» и самолета-амфибии Бе-200, успешно прошел обязательные испытания на работу в условиях сильного ливня. Эксперименты, проведенные на стенде «ОДК-Сатурн», наглядно продемонстрировали надежность конструкции.
Испытания были максимально приближены к реальности. Специальная установка создала интенсивную водяную завесу, через которую должен был работать двигатель на критически важных режимах полета — взлете, наборе высоты и заходе на посадку. Мощные насосы закачивали в него огромные объемы воды, проверяя устойчивость к помпажу и способность сохранять стабильную работу, рассказали в Ростехе.
Результат оказался безупречным: ПД-8 полностью выполнил программу испытаний, не показав никаких замечаний.
