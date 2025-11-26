На заводе ОСК «Красное Сормово» продолжают добрую традицию: на очередном сухогрузе проекта RSD59 установили закладную доску. Эта пластина из нержавеющей стали размером 20 на 30 сантиметров содержит информацию о стране-производителе, заводе-строителе, названии проекта, строительном номере и дате закладки судна. Перед установкой доску покрыли солидолом для защиты от коррозии.

Данное судно стало уже четвертым сухогрузом, заложенным на предприятии в 2025 году.

«Доску с информацией установили на днищевой секции сухогруза в Цехе № 2 КСП. В дальнейшем секция будет передана на стапель для формирования корпуса судна», — прокомментировал Алексей Карасёв, старший строитель кораблей.

Интересно отметить, что закладка киля — это древняя традиция судостроения. В прошлом мастера помещали под киль монеты и амулеты, чтобы обеспечить удачу и долгую службу новому кораблю. Сегодня эта традиция сохраняется, символизируя преемственность поколений и уважение к истории отечественного судостроения.