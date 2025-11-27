Первый серийный морозильный траулер-процессор «Капитан Геллер», построенный на «Северной верфи» Объединенной судостроительной корпорации, вышел на ходовые испытания. В течение пяти дней специалисты завода, заказчики и эксперты Российского морского регистра судоходства будут проверять манёвренность, скорость и работу всех систем судна.

«Капитан Геллер» вышел на ходовые испытания благодаря слаженной работе коллектива Северной верфи и наших партнёров. Мы готовы к следующим этапам строительства мощного, современного траулера, который станет настоящим плавучим заводом в море. Уверен, что испытания покажут высочайшее качество и надёжность всех систем судна", — отметил врио Генерального директора Северной верфи ОСК Василий Волегов.

«Капитан Геллер» — часть новой серии траулеров с улучшенной формой носа Enduro Bow. Она увеличивает рабочее пространство, гасит удары волн и снижает обледенение, что делает работу экипажа в суровых условиях безопаснее и комфортнее. На борту судна расположена современная фабрика, способная перерабатывать до 150 тонн рыбы в сутки. Судно готовят для работы в Баренцевом море, где оно будет вести лов трески, пикши и сельди, рассказали в ОСК.

Основные характеристики траулера проекта 170701: длина — 81,6 м, ширина — 16 м, скорость — 15 узлов, водоизмещение — 5500 тонн. Мощность главного двигателя составляет 6,2 МВт. Общая производительность переработки достигает 150 тонн в сутки, а производительность по замораживанию — 100 тонн в сутки. Автономность плавания по запасам пресной воды, топлива и провизии — 36 суток.