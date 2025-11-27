В России открылся новый завод по производству материалов для печатных плат
В России стартовало производство базовых материалов для печатных плат, реализованное при поддержке Минпромторга. Новый цех будет выпускать фольгированные диэлектрики и препреги.
Мощности предприятия позволяют выпускать до 1,25 млн м2 продукции в год, из которых около 300 тыс. м² предназначены для плат 6-7 класса точности. Такой объём способен полностью обеспечить потребности российского рынка в ключевых материалах для электроники.
