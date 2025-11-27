MAX
Владимир Алмазов Детские сады и школы

Новую школу открыли в селе Засопка под Читой

Новую школу на 520 мест открыли 1 сентября 2025 года в селе Засопка под Читой. Образовательному учреждению было присвоено имя Героя Советского Союза Петра Богданова — командира роты, проявившего героизм в сражениях Великой Отечественной войны.

Источник: smotrim.ru

