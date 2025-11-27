Первый полёт состоялся с аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском, протестирована устойчивость и управляемость лайнера с отечественными приводами системы управления.

Самолёт пилотировал экипаж в составе лётчика-испытателя Героя России Олега Мутовина, ведущих инженеров по лётным испытаниям — бортовых операторов Олега Березина, Антона Кузнецова и Григория Кудряшова, а также лётчика-испытателя 1 класса Авиарегистра России (подведомственная Росавиации организация) Николая Григорьева.

«Подключение второй машины к сертификационным полётам позволит интенсифицировать программу испытаний, которую в Жуковском проходит ещё один опытный самолёт МС-21, частично оснащённый новыми российскими системами и агрегатами. Наша основная задача — завершить весь объём испытаний по программе импортозамещения и получить соответствующее одобрение главного изменения для последующих поставок самолетов в авиакомпании», — отметил первый заместитель управляющего директора — директор Инженерного центра ПАО «Яковлев» Анатолий Гайданский.

Этот борт 13 ноября выполнил беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова. Началу летных испытаний по программе сертификации предшествовали успешные полеты в рамках заводских доводочных испытаний.