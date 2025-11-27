На «Московской верфи» (г. Москва) заложили кили электросудов проекта «Москва 1.0», предназначенных для регулярных речных перевозок и вмещающих 56 пассажиров.

Мощности нового предприятия позволяют производить до 40 судов в год. Здесь можно единовременно собирать электросуда различного типа, такие, например, как «Москва 1.0», «Москва 2.0», «Москва 3.0», круизные суда «Московское золотое кольцо», а также беспилотные катера для патрулирования акватории Москвы-реки.

Строительство нового судостроительного предприятия началось в октябре 2023 года и длилось всего 22 месяца. Верфь расположена на месте бывшей коммунальной зоны на Меловом мысу. Производственные площади занимают 23 тыс. кв. м, что позволяет организовать производство полного цикла. Оно включает в себя работы по резке металла, сварке и сборке корпусов, оснащению и спуску судов на воду.

Кроме того, оснащение и производственные мощности «Московской верфи» позволяют осуществлять сервисное и техническое обслуживание, а также ремонт выпускаемой продукции.

В состав производственного кластера вошли площадка для обслуживания флота и пункты отстоя с необходимой зарядной инфраструктурой. В дальнейшем они обеспечат техническое обслуживание и ремонт свыше 100 электросудов ежегодно. Ранее из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры владельцы перемещали суда в другие регионы, что требовало их вывода с маршрута.

Производство максимально автоматизировано. Более 70% используемого оборудования — российского производства. На верфи создали свыше 500 новых рабочих мест.

В составе предприятия есть собственное конструкторское бюро — центр разработки и проектирования речного электротранспорта. Это позволит собрать все производственные процессы в одном месте, а также построить устойчивую базу для развития компетенций.