Новый двухэтажный «Буревестник»: больше удобств и скорость 160 км/ч
ОАО «РЖД» и Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в ТМХ) провели предпусковую обкатку нового двухэтажного поезда «Буревестник». Состав отправился с Ярославского вокзала Москвы и прибыл в Нижний Новгород строго по графику, подтвердив готовность всех систем к эксплуатации.
В ходе испытаний специалисты проверили ходовую часть, инженерные системы и работу систем жизнеобеспечения вагонов. По сообщению РЖД, всё оборудование функционировало штатно. Новый состав разрешено эксплуатировать на скорости до 160 км/ч. Его вагоны стандартной и улучшенной компоновки вмещают 104 и 60 пассажиров соответственно. По сравнению с двухэтажными вагонами «Авроры», в новом «Буревестнике» был установлен дополнительный туалетный блок, в результате чего их стало три, рассказали в РЖД.
Поезд обслуживается двухсистемным электровозом ЭП20 производства Новочеркасского завода, который обеспечивает переход с постоянного тока на переменный во Владимире. «Буревестник» отличается фирменной ливреей и интерьером. К моменту запуска ТВЗ планирует передать «ФПК» 37 вагонов для формирования составов.
Регулярное курсирование поезда «Буревестник» между Москвой и Нижним Новгородом начнется 3 декабря 2025 года
