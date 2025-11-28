В Лобне Московской области открыли первую очередь производственно-логистического кластера
25 ноября была торжественно перерезана символическая ленточка, открыв первую очередь крупного производственно-логистического комплекса АО «Краснополянская птицефабрика».
Площадь нового современного кластера сейчас составляет более 24000 м2 и соответствует высоким стандартам А+ в коммерческой недвижимости. Здесь будет осуществляться полный цикл логистических операций — приемка, хранение, комплектация и отгрузка продукции.
На данный момент начат второй этап строительства в ходе которого планируется возвести три дополнительных блока к существующему корпусу и два новых здания. После полного завершения работ в 2027 году общая площадь производственно-логистического комплекса составит более 90000 м2.Общий объем инвестиций в проект составит порядка 5 миллиардов. На базе комплекса планируется создание 630 новых рабочих мест.
