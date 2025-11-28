В Новосибирске открыт новый цех на предприятии «ФайберТрейд»
В Новосибирске состоялось открытие нового цеха на предприятии «ФайберТрейд», который позволит вдвое увеличить выпуск оптоволоконных трансиверов.
Этот завод в своё время стал первым в России, наладившим выпуск такой продукции, важной для работы телеком-операторов и дата-центров. Прежде трансиверы и их комплектующие поставлялись исключительно из-за рубежа, что создавало зависимость отечественной телекоммуникационной отрасли и вело к удорожанию оборудования.
После открытия нового комплекса объём производства увеличится в два раза — до 60 тысяч единиц в месяц. На заводе теперь полный цикл изготовления — от разработки схемотехники и написания ПО до установки оптического чипа на плату, сборки и тестирования готового модуля.
