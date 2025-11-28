Газпром продолжает реализацию инвестпроектов,
в т. ч. соединяет Силу Сибири с СХВ и строит ГПК КПЭГ
Газпром последовательно реализует крупные инвестпроекты, развивает газоснабжение Востока России и российских сел.Об этом 25 ноября 2025 г. сообщила пресс-служба Газпрома по итогам рассмотрения этих вопросов советом директоров компании.
Инвестпроекты движутся
По реализуемым проектам в сегменте добычи статус по сравнению с объявленным по результатам заседания правления 30 октября не изменился:
Ямальский ЦГД — продолжается обустройство Харасавэйского месторождения,
Иркутский ЦГД — на Ковыктинском месторождении сооружается 4я по счету (из 5) установка комплексной подготовки газа (УКПГ) — УКПГ-45, расширяется фонд эксплуатационных скважин,
Якутский ЦГД — ведется строительство дожимных компрессорных мощностей на Чаяндинском месторождении.
В развитии газотранспортных проектов у Газпрома в фокусе внимания магистральные газопроводы (МГП) на Востоке России и газопровод в Мурманскую область:
МГП Сила Сибири-1 и Сахалин — Хабаровск — Владивосток (СХВ):
на МГП Сила Сибири-1 на участке от Чаяндинского месторождения до г. Благовещенск в Амурской области, завершается сооружение лупингов (участки трубопровода, прокладываемые параллельно основной нитке),
на МГП СХВ (основа Дальневосточного маршрута поставок газа в Китай, запуск которого планируется в конце января 2027 г.) выполняются строительные работы по 2 новым компрессорным станциям (КС) — КС Хабаровская и Дальнереченская,
система МГП ВСГ:
строительная готовность первоочередного этапа — газопровода Белогорск — Хабаровск (соединит МГП Сила Сибири-1 и МГП СХВ) — достигла 61,4% (в конце октября — 57,9%), ранее анонсировался план по завершению строительства в 2026 г.,
по 2му этапу — объединению газотранспортных систем (ГТС) на западе и на востоке России путем соединения МГП Сила Сибири-1 с Единой системой газоснабжения России (ЕСГ) — информации не приводится, хотя по факту проект МГП Сила Сибири-2 уже реализуется,
МГП Волхов — Мурманск — в 2025 г. начата практическая реализация проекта создания газопровода, который станет основой для газификации Мурманской области и развития газификации Карелии.
В сегменте газопереработки Газпром сосредоточен на 2 ключевых проектах — Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) и газоперерабатывающему комплексу (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в пос. Усть-Луга Ленинградской области:
на Амурском ГПЗ по-прежнему готовится к запуску 5я технологическая линия (из 6, статус 6й линии не ясен),
строительство КПЭГ продолжается, степень готовности ГПК КПЭГ превысила 68% (месяц назад — более 67%).
Газ для Востока России…Отдельно совет директоров Газпрома оценил работу компании по расширению газотранспортной инфраструктуры на Востоке России (правлением Газпрома этот вопрос рассматривался 17 октября 2025 г).МГП Сила Сибири-1 и СХВ создают основу для развития сетей газоснабжения в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Газпром строит от этих системообразующих магистралей газопроводы-отводы и газораспределительные станции (ГРС) для развития газификации в регионах.Новые газопроводы и ГРС:
Приморский край:
завершается строительство газопровода-отвода с ГРС-2 к г. Артем для подачи в перспективе газа на строящуюся Артемовскую ТЭЦ-2 (проектная мощность 440 МВт, потребность в газе оценивается в 870 млн м3/год),
также в финальной стадии находится проект строительства газопровода-отвода с ГРС к пос. Врангель для снабжения Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ, есть контракт с Газпромом на 3,15 млрд м3/год газа);
Сахалинская область:
в 2025 г. введен в эксплуатацию газопровод-отвод с ГРС Леонидово, газ впервые пришел в Поронайский район,
план на 2026-2030 гг., заложенный в новую программу развития газоснабжения и газификации региона, включает строительство газопроводов-отводов с ГРС Взморье, Победино, Холмск;
республика Саха (Якутия):
построены газопровод-отвод, ГРС и межпоселковый газопровод к г. Олекминск, что позволило впервые подать сетевой газ в Олекминский район. Далее от ГРС будут проложены межпоселковые газопроводы к 16 сельским населенным пунктам района;
до конца 2025 г. будет завершено строительство газопровода-отвода с ГРС Иенгра,
план на 2026-2030 гг. — газопроводы-отводы с ГРС Алдан, Алдан-2, Мурья, Чульман;
Иркутская область:
разработана проектная документация для 2 газопроводов-отводов с ГРС Киренск и Магистральный для организации газоснабжения потребителей Киренского и Казачинско-Ленского районов;
Амурская область:
завершается проектирование газопровода-отвод с ГРС для г. Тында.
Также Газпром продолжает работу по развитию генерирующих мощностей для удовлетворения перспективного энергопотребления на Востоке России:
идет строительство 2го энергоблока Свободненской теплоэлектростанции (ТЭС) в Амурской области, в результате чего ее мощность вырастет со 160 МВт до 610 МВт,
в Якутии строится Южно-Якутская ТЭС мощностью 313 МВт.
Поставки дополнительных объемов газа для станций будут осуществляться из МГП Сила Сибири-1. Таким образом, экспортные газопроводы Газпрома становятся основой для дальнейшего развития экономики Дальнего Востока и Восточной Сибири. Так, реализуются проекты газопереработки и газохимии (Амурские ГПЗ и ГХК, НЗМУ), развивается газификация и газовая генерация.На фоне рекордных поставок газа в Китай, дальнейшего наращивания поставок (с 38 млрд м3/год до 44 млрд м3/год по Силе Сибири и с 10 до 12 млрд м3/год по Дальневосточному маршруту) и роста спроса у потребителей Востока России, газа для отдельных потребителей начинает не хватать. Но это, скорее вопрос к самим потребителям, местным органам власти и качеству составления топливно-энергетических балансов (ТЭБ) регионов. Поскольку потребители не всегда дисциплинированно подходят к подаче заявок, у Газпрома периодически возникают потребители с запросом по 1 млрд м3/год газа, не учтенные ТЭБ. Президент РФ В. Путин на РЭН-2025 напомнил о необходимости составления ТЭБ для Дальневосточного федерального округа, который должен учитывать оптимальные источники энергии для каждого региона (уголь, газ, мазут, водные ресурсы) и задавать долгосрочные объемы предложения энергоресурсов.…и для российских сел Совет директоров Газпрома проанализировал информацию о газификации сельских поселений РФ. Отмечено, что за 10 месяцев 2025 г.:
Газпром провел сетевой газ в 174 сельских населенных пункта во всех федеральных округах России,
возможность подключиться к газу получили 17,5 тыс. домовладений и около 100 котельных в селах, поселках и деревнях.
В настоящее время Газпром реализует программы развития газоснабжения и газификации 72 субъектов РФ на 2021-2025 гг. Основной объем этой масштабной работы сосредоточен в сельской местности. В 2021-2024 годах компания обеспечила возможность подачи газа для 284 тыс. домовладений и более 1,3 тыс. котельных в 1754 сельских населенных пунктах.В уже газифицированных населенных пунктах идет догазификация — на 1 ноября 2025 г. 74% от общего числа выполненных договоров с гражданами приходится на сельских жителей.
