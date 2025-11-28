В ноябре компания запустила современную линию «Арматурный сервис». Производство разместилось на площадке в Санкт-Петербурге и уже готово обеспечивать рынок качественной продукцией.

Основное направление нового производственного участка — башмаки колонн и анкерные болты. Изделия предназначены для соединения сборных железобетонных колонн с фундаментом. Анкерные болты заливаются в фундамент. Башмак колонны — сварное закладное изделие, ответная часть для анкерных болтов, интегрируемое в железобетонную колонну.

Производственная мощность участка — более 19 000 шт. готовых изделий ежемесячно, также участок оснащён оборудованием для производства сопутствующих изделий, применяемых в этой технологи.

Новая технология позволяет заменить трудоёмкий классический монтаж колонны «в стакан», повысив эффективность строительства за счёт упрощения и ускорения строительно-монтажных работ на площадке.

— ЕВРАЗ Маркет всегда старается вовремя увидеть новые возможности, использовать вызовы рынка себе на пользу и предлагать своим партнерам современные решения для строительства, — сообщила генеральный директор ЕВРАЗ Маркета Наталия Береза. — «Арматурный сервис» — новое для нас, но безусловно, перспективное направление, позволяющее расширить перечень продуктов и услуг для наших клиентов-строителей.

Филиал компании в Санкт-Петербурге станет флагманом направления и развития продаж башмаков колонн в центральном регионе. Собственная производственная площадка и выгодно расположенная локация обеспечат оптимальную логистику для заказчиков.