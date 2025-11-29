Завершено строительство пассажирских судов «Онега» и «Сольвычегодск»
Завершено строительство двух пассажирских судов «Онега» и «Сольвычегодск» с ледовыми усилениями проекта РЕГК.126. Об этом говорится в сообщении Российского классификационного общества (РКО) от 28 ноября.
Суда построены под техническим наблюдением Северного филиала РКО. Класса судна РКО — М-ПР3,0(лед50).
Напомним, строительство серии судов проекта РЕГК.126 ведется на Судоремонтном заводе «Красная Кузница», архангельском филиале Центра судоремонта «Звездочка» ОСК. Суда получили названия «Онега», «Сольвычегодск», «Каргополь» и «Кенозерье».
контракты на строительство судов проекта РЕГК.126 были заключены 30 декабря 2021 года. Средства выделяются в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы», а финансирование осуществляется в рамках программы лизинга морских и речных гражданских судов АО «ОСК» при непосредственном участии Минпромторга России. Первое пассажирское судно проекта РЕГК.126 «Онега» было заложено на «Красной Кузнице» в июне 2022 года. На ходовые испытания суда «Онега» и «Сольвычегодск» вышли в апреле 2025 года.
Проект РЕГК.126 разработан Северным филиалом РКО. В проекте учтены современные требования комфорта и безопасности, а также климатические особенности региона. Класс ледового усиления и мощность движительной установки подходят для работы в акваториях Архангельска и Онеги. Суда могут совершать рейсы при толщине битого льда до 50 см.
Пассажирское судно проекта РЕГК.126 — справка
Длина — 28,40 м
Ширина — 6,70 м
Высота борта на миделе — 3,50 м
Осадка по конструктивной ватерлинии — 2,3 м
Осадка по ГВЛ в балласте — 2,2 м
Водоизмещение — 230,4 куб. м
Мощность главного двигателя — 2×368 кВт
Расчетная скорость хода — 12 узлов
Экипаж: для Архангельска — три человека, для Онеги — два человека
