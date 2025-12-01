Док «Сухона» мощностью 23,5 тыс. тонн: на верфи собрали первую крупную секцию
На производственной площадке Севмаша (входит в ОСК) завершился один из этапов строительства нового плавучего дока «Сухона» проекта 02122. На предприятии изготовили основную часть его кормовой конструкции.
Док возводится для собственных нужд предприятия и призван расширить его производственные возможности. После ввода в строй он будет использоваться для безопасного перевода строящихся и ремонтируемых судов из одного из главных цехов — эллинга № 2 — на акваторию верфи.
Кормовой блок — это сложная сварная конструкция, состоящая из двух крупных подблоков. Каждый подблок, в свою очередь, собран из трех соединенных между собой блок-секций. Параллельно на Севмаше идут работы по созданию остальных частей корпуса будущего дока. В процесс вовлечены специалисты корпусно-сварочного, сборочно-стапельных цехов и стапельно-сдаточного производства. Весь комплекс работ по формированию всех секций «Сухоны» планируется завершить в текущем году, рассказали в ОСК.
Новый плавучий док проекта 02122, способный принимать объекты массой до 23,5 тысяч тонн, строится в рамках стратегической программы развития доковых мощностей Объединенной судостроительной корпорации при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
