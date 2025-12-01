«Росморпорту» передано новое многоцелевое судно обеспечения «Берилл» проекта FPW1
Новое многоцелевое судно обеспечения «Берилл» передано Астраханскому филиалу ФГУП «Росморпорт». Судно пришвартовалось в морском порту Астрахани и приступит к выполнению задач на Волго-Каспийском морском судоходном канале уже в начале декабря.
«Берилл» — головное судно проекта FPW1, предназначенное для комплексного сопровождения несамоходных земснарядов высокой производительности проекта FPDG3. В его задачи входит буксировка, снабжение топливом и водой, а также вспомогательные работы при дноуглублении.
Оснащение новой мотозавозни кранами грузоподъемностью 2,5 т обеспечивает эффективную работу с буями и якорями, транспортировку груза и персонала.
Ледовый класс Ice1 позволяет эксплуатировать «Берилл» круглогодично, включая зимний период. Всего в рамках проекта для ФГУП «Росморпорт» планируется построить три таких судна снабжения.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0