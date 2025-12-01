1 день назад

Новое многоцелевое судно обеспечения «Берилл» передано Астраханскому филиалу ФГУП «Росморпорт». Судно пришвартовалось в морском порту Астрахани и приступит к выполнению задач на Волго-Каспийском морском судоходном канале уже в начале декабря.

«Берилл» — головное судно проекта FPW1, предназначенное для комплексного сопровождения несамоходных земснарядов высокой производительности проекта FPDG3. В его задачи входит буксировка, снабжение топливом и водой, а также вспомогательные работы при дноуглублении.

Оснащение новой мотозавозни кранами грузоподъемностью 2,5 т обеспечивает эффективную работу с буями и якорями, транспортировку груза и персонала.

Ледовый класс Ice1 позволяет эксплуатировать «Берилл» круглогодично, включая зимний период. Всего в рамках проекта для ФГУП «Росморпорт» планируется построить три таких судна снабжения.