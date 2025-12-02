В Сибири заработал первый блок центрифуг нового поколения для обогащения урана
На заводе разделения изотопов Сибирского химического комбината в Северске началась промышленная эксплуатация первого блока газовых центрифуг поколения 9+. Эти установки — основа производства топлива для атомных электростанций.
Как рассказали в Росатом, сибирский комбинат стал третьим предприятием Росатома, где внедряются центрифуги этого поколения. Ранее их запустили на заводах в Свердловской области и Красноярском крае. Следующим на очереди стоит предприятие в Иркутской области.
Модернизация охватывает весь производственный цикл: от создания самих центрифуг до изготовления готового топлива.
Наталья Никипелова, президент «ТВЭЛ"Атомная отрасль уже вложила значительные средства в модернизацию предприятий по фабрикации ядерного топлива, обогащению и конверсии урана, а также по производству газовых центрифуг для разделения изотопов. Эта работа станет основой для выполнения амбициозных задач по производству обогащенного урана и комплектного ядерного топлива для действующих и строящихся атомных энергоблоков в России и за рубежом
