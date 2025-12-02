Мотоцикл Иж-Эндуро с прицепом создан в инициативном порядке специалистами центра прототипирования АО «Концерн «Калашников» с учетом запросов потенциальных заказчиков. В настоящее время партия новых изделий готовится к отгрузке на тестовые испытания с целью дальнейшего совершенствования технологических решений.Новый Иж-Эндуро с прицепом создан для использования в качестве бесшумного высоманевренного военного транспорта или для нужд МЧС с полезной нагрузкой в прицепе, как коммерческий транспорт для рекреационных зон и баз отдыха, для персонала аэродромов и природоохранных организаций, а также в качестве патрульного малошумного скоростного транспорта. Развивает скорость до 100 км/ч, имеет удобное управление и оснащен универсальным прицепом грузоподъемностью до 200 кг. Прицеп может быть модифицирован под различные специфические задачи силовых структур и гражданских организаций.

Особое внимание при разработке мотоцикла уделялось его адаптации к сложным климатическим условиям, оснащению усиленными узлами крепления, легкости и простоте фиксации прицепа для перевозки спецгрузов и удобной системой погрузки.Технические характеристики Иж-Эндуро с прицепом:Тип двигателя: бесщеточный синхронный IPMSM (с внутренними постоянными магнитами);Тип АКБ: Li-Ion;Трансмиссия: Сцепление/4 передачи;Максимальная скорость: 100 км/ч;Запас хода: до 100 км (в зависимости от условий эксплуатации);Вес, кг: 100;Габариты прицепа: 1815×955×405 мм;Грузоподъемность прицепа: до 200 кг.

