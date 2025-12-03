Балтийский флот получил новый буксир РБ-2256 проекта 705БМ
На Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота прошла торжественная церемония первого подъема флага вспомогательного флота ВМФ России на новом рейдовом буксире РБ-2256 проекта 705БМ, построенном компанией «Гранд».
После прохождения испытаний государственной приемной комиссией был подписан акт о приемке рейдового буксира от завода-изготовителя в состав ВМФ.
Рейдовый буксир проекта 705БМ представляет собой однопалубное судно с двухвальной дизельной установкой, двумя винтами регулируемого шага, расположенными в неповоротных насадках, двумя рулями за насадкой, рубкой, средним расположением машинного отделения, носовым расположением жилых помещений, резиновыми кранцами на носу и корме.
