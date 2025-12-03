УКВЗ досрочно завершил отгрузку 49 односекционных трамвайных вагонов в Краснодар
УКВЗ досрочно завершил отгрузку 49 односекционных полностью низкопольных трамвайных вагонов в Краснодар, изготовленных в 2025 году по двум контрактам в рамках концессионного соглашения.
Специалисты УКВЗ совместно с МУП «КТТУ» проводят пусконаладку и подготовку к обкатке поступивших вагонов.
Новые трамваи удобны для проезда маломобильных групп населения и пассажиров с детьми. Вагоны оснащены автоматизированной системой подсчета пассажиропотока, медиасистемой, валидаторами, терминалом приема наличных, системой кондиционирования, адаптированной для жаркого климата.
«Краснодар обладает одним из крупнейших трамвайных парков в нашей стране, который регулярно обновляется. УКВЗ изготавливает новые трамваи для столицы Кубани, учитывая все требования и пожелания заказчика, и таким образом участвует в программе развития транспортной инфраструктуры города», — рассказал директор филиала АО «УКВЗ» — «УКВЗ-Сервис» Сергей Солодовников.
Всего в 2019-2025 гг. УКВЗ изготовил для Краснодара 172 трамвайных вагона.
