Этот кластер станет первой в мире экосистемой полного цикла разработки анимационного, видеоигрового контента и медиапродуктов с поддержкой на всех этапах создания и выхода на отечественный и международный рынки.

Кластер видеоигр и анимации — это первая очередь креативного кластера в «Сколково». Уже сейчас начали работу:— центр обработки данных;— студия захвата движения для создания реалистичной графики, сравнимой по качеству с кино;— студия звукозаписи;— студия фотограмметрии;— кинозал для просмотра и коррекции готовых материалов.

В кластере установлен самый большой в России медиаэкран площадью около 800 кв. м. Также здесь разместились офисы, выставочные пространства, коворкинг-зоны, образовательный лекторий, киберспортивная арена и зоны отдыха.

По итогам конкурсного отбора резидентами стала 41 компания — 33 видеоигровые и 8 анимационных студий.

Резиденты кластера могут воспользоваться льготами и получить помощь в международном продвижении их продуктов. Так, в 2026 году планируется организация бизнес-миссий в Китай, Индонезию и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Здесь также будут регулярно проводиться отраслевые конференции и форумы, выставки, демо-дни и питч-сессии, хакатоны и кейс-стади (разбор успешных проектов).

Создание такого кластера укрепит позиции Москвы как глобального центра креативных индустрий. Российские разработчики смогут создавать конкурентоспособный контент мирового уровня, а также расширять свое присутствие на международных рынках, популяризируя отечественную культуру и ценности с помощью видеоигр и анимации.