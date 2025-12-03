Прокатный цех Промсорт-Урал в Берёзовском (Свердловская область) впервые в России произвёл партию горячекатаной термически упрочненной арматуры № 5 класса А500С с формой профиля 1ф по ГОСТ 34028. Применение этой продукции поможет потребителям снизить себестоимость строительно-монтажных работ за счет сокращения металлоемкости.

Сейчас арматура диаметром 5 мм на других российский предприятиях производится методом холодной деформации. Переход Промсорт-Урал на горячую прокатку и исключение промежуточных технологических операций даст возможность сократить себестоимость её производства, а также получать арматуру с оптимальным сочетанием прочности и пластичности.

Образцы продукции из пробной партии уже прошли серию испытаний в центральной заводской лаборатории Промсорт-Урал, подтвердили заявленные геометрические параметры и физико-механические свойства и полностью соответствуют требованиям ГОСТ 34028.

При подготовке производства нового вида сортового проката специалисты Промсорт-Урал разработали новую калибровку, построили оригинальную схему нарезки калибров, подобрали и заказали необходимый режущий инструмент. Нарезка прокатных шайб была выполнена на площадке предприятия в Нижних Сергах.

Промсорт-Урал — один из крупнейших поставщиков арматуры и катанки в регионе. Предприятие специализируется на выпуске непрерывнолитой квадратной заготовки, арматуры в прутках и в бунтах, катанки. Производственная мощность составляет 2 млн тонн стали и проката в год.