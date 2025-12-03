Промсорт-Урал впервые в России произвел горячекатаную арматуру 5 мм
Прокатный цех Промсорт-Урал в Берёзовском (Свердловская область) впервые в России произвёл партию горячекатаной термически упрочненной арматуры № 5 класса А500С с формой профиля 1ф по ГОСТ 34028. Применение этой продукции поможет потребителям снизить себестоимость строительно-монтажных работ за счет сокращения металлоемкости.
Сейчас арматура диаметром 5 мм на других российский предприятиях производится методом холодной деформации. Переход Промсорт-Урал на горячую прокатку и исключение промежуточных технологических операций даст возможность сократить себестоимость её производства, а также получать арматуру с оптимальным сочетанием прочности и пластичности.
Образцы продукции из пробной партии уже прошли серию испытаний в центральной заводской лаборатории Промсорт-Урал, подтвердили заявленные геометрические параметры и физико-механические свойства и полностью соответствуют требованиям ГОСТ 34028.
При подготовке производства нового вида сортового проката специалисты Промсорт-Урал разработали новую калибровку, построили оригинальную схему нарезки калибров, подобрали и заказали необходимый режущий инструмент. Нарезка прокатных шайб была выполнена на площадке предприятия в Нижних Сергах.
Промсорт-Урал — один из крупнейших поставщиков арматуры и катанки в регионе. Предприятие специализируется на выпуске непрерывнолитой квадратной заготовки, арматуры в прутках и в бунтах, катанки. Производственная мощность составляет 2 млн тонн стали и проката в год.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0