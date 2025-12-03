В подмосковном Видном открылся завод по выпуску префаб-конструкций
В производственно-складском комплексе «МОСМЕК», расположенном в подмосковном Видном, открылось производство по изготовлению префаб-конструкций, которое позволит ежегодно изготавливать конструкции для возведения не меньше 500 тыс. кв. м жилья.
Завод открылся на территории арендатора комплекса — многопрофильной генподрядной организации ГК «Строительное управление — 555» (СУ-555).
Новый завод позволил создать свыше 500 рабочих мест более чем по 35 специальностям.
«Префаб-конструкции очень удобны при возведении домов — их в готовом виде устанавливают на строительной площадке. Такие технологии сокращают сроки возведения жилья на 30-50%, повышая при этом качество самих сооружений, за счет чего срок эксплуатации таких зданий превышает 100 лет», — добавила генеральный директор ГК «БЭЛ Девелопмент» Елена Комиссарова.
Производственно-складской комплекс «МОСМЕК», общей площадью более 135 000 кв. м распложен вблизи от крупных транспортных артерий Москвы — всего 5 км от МКАД, 6 км — от трассы «Дон» и 1 км — от Каширского шоссе, по адресу: г Видное, Белокаменное ш.
