В Верещагинском округе Пермского края введена вторая очередь молочной фермы на 1,2 тыс. голов КРС
Как рассказал директор ООО Агропредприятие «Заря Путино» Армен Киракосян, на ферме оборудован телятник, доильный зал. «Реализация второго этапа позволит производить дополнительные 3000-7000 литров молока в день, а также создаст порядка 80 новых рабочих мест. Кроме того, на этой территории поля обрабатываются, в том числе идет борьба с борщевиком», — отметил он.
В 2024 году был введен в эксплуатацию первый этап инвестпроекта — коровник на 1115 голов. Строительство третьего планируется закончить в 2027 году.
Общая стоимость строительства трех очередей комплекса оценивается в 2 млрд рублей. Для реализации инвестпроекта агропредприятие регулярно пользуется поддержкой со стороны властей.
По итогам реализации проекта увеличение объемов производства молока составит 90 тонн в сутки. Продукцию планируют поставлять не только на местные молочные комбинаты, но и на предприятия соседних регионов.
