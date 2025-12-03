Как рассказал директор ООО Агропредприятие «Заря Путино» Армен Киракосян, на ферме оборудован телятник, доильный зал. «Реализация второго этапа позволит производить дополнительные 3000-7000 литров молока в день, а также создаст порядка 80 новых рабочих мест. Кроме того, на этой территории поля обрабатываются, в том числе идет борьба с борщевиком», — отметил он.

В 2024 году был введен в эксплуатацию первый этап инвестпроекта — коровник на 1115 голов. Строительство третьего планируется закончить в 2027 году.

Общая стоимость строительства трех очередей комплекса оценивается в 2 млрд рублей. Для реализации инвестпроекта агропредприятие регулярно пользуется поддержкой со стороны властей.

По итогам реализации проекта увеличение объемов производства молока составит 90 тонн в сутки. Продукцию планируют поставлять не только на местные молочные комбинаты, но и на предприятия соседних регионов.