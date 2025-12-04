Завод Дорожных машин представил модернизированный дорожный каток
Как стало известно Telegram-каналу Agroreport, компания «Завод Дорожных машин» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») представила модернизированный дорожный двухвальцовый вибрационный самоходный каток DМ-7.7-VD. Техника предназначена для уплотнения песчаных и щебенистых грунтов при больших, средних и малых объемах работ по устройству покрытий и оснований на автомобильных, городских дорогах общего пользования.
Конструктивная масса катка составляет 7,5 тонны, эксплуатационная масса — 7,95 тонны. Диаметр вальца — 1140 мм., ширина уплотняемой полосы — 1700 мм., статическая линейная нагрузка на ось — 23,3 кг/см. Максимальная скорость модели составляет 12 км/ч. Каток оснащен гидростатической трансмиссией и двигателем ММЗ Д-243 мощностью 57,4 (78,0) кВт (л.с.).
Высокая частота вибрации в 55 Гц позволяет уплотнять на тонких слоях асфальтовой смеси. Работа тандемного дорожного катка без дозаправки возможна в течение 14 часов.
