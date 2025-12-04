Компания «Таврия» — один из поставщиков текстильных изделий для российского автопрома — автоматизировала участок кроя обивочных материалов в Сызрани Самарской области. Предприятие приступило к промышленному производству обивок сидений для автомобилей Lada Iskra.

Общие инвестиции в развитие производства составили около 22 млн рублей. Из них 10 млн рублей в виде льготного займа по программе «Лизинговые проекты» предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП). Еще 11 млн рублей направила лизинговая компания ДельтаЛизинг.

Компания приступила к выпуску четырех комплектаций обивок сидений для Lada Iskra в двух вариантах дизайна — в черно-серых тонах и с контрастной декоративной отстрочкой и яркими вставками. Среди основных преимуществ обивки — грязеотталкивающие свойства ткани, обеспечивающие долговечность, простоту в уходе и сохранение внешнего вида салона.

Средства займа ФРП компания направила на приобретение в лизинг двух автоматизированных раскройных комплексов конвейерного типа, которые позволят изготавливать до 83 тыс. изделий в год. Общий объем производства обивок на предприятии может возрасти на 37% — до 300 тыс. шт. в год.

«Автоматизация участка кроя — это стратегическое решение, необходимое для соответствия стандартам крупнейшего федерального заказчика и обеспечения высокого качества нашей продукции. Благодаря ДельтаЛизингу и Фонду развития промышленности мы смогли реализовать проект в кратчайшие сроки и без изъятия оборотных средств.»

рассказал директор ООО «Таврия» Александр Бычков.

Продукция сызранского предприятия используется при изготовлении готовых сидений для автомобилей АВТОВАЗа, включая популярные модели Lada Iskra, Granta и Niva.

Внедрение современных автоматизированных комплексов позволило нарастить на 66% раскройные мощности предприятия и снизить затраты на раскрой материалов за счет перехода с услуг аутсорсинга на собственное производство.

