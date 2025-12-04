MAX
«Росатом» приступил к поставкам ядерного топлива для новой очереди индийской АЭС «Куданкулам»

© t.me

На атомную станцию прибыла первая партия тепловыделяющих сборок, произведённых на Новосибирском заводе химконцентратов.

Топливо предназначено для стартовой загрузки реактора ВВЭР-1000 энергоблока № 3. Всего для обеспечения полной загрузки активной зоны и формирования резерва запланировано семь грузовых авиарейсов из России, рассказали в Росатом.

Особенность предстоящего пуска заключается в том, что блоки № 3 и № 4 «Куданкулама» станут первыми в мире энергоблоками с реакторами ВВЭР-1000, которые сразу начнут эксплуатацию в продвинутом 18-месячном топливном цикле.

Источник: t.me

  DimaY04.12.25 14:43:23

    Такие же реакторы планируются на Приморской АЭС.

