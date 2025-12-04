В Костромской области открылся завод по производству березового шпона ООО «ВетлугаФанПром» При выходе на полную проектную мощность объём производства шпона в Костромской области увеличится более чем на 20%. По прогнозам, объём поступлений в бюджет в период с начала реализации проекта до окончания режима наибольшего благоприятствования составит 161 млн рублей.

На завод в Шарье закуплено современное технологическое оборудование ведущих производителей: окорочные и лущильные станки, сушильные камеры, упаковочные прессы. Построена подъездная дорога, благоустроена и огорожена территория завода.

Основная часть производимого березового шпона будет поставляться на экспорт, в первую очередь в Китай, а также на внутренний рынок. В перспективе планируется увеличение мощностей за счёт выпуска фанеры, древесных и мебельных плит, оказания услуг по обработке древесины. Реализация проекта окажет заметное влияние на развитие северо-востока региона. Объём инвестиционного портфеля Шарьинского района увеличится более чем в три раза.