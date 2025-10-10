MAX
lapshin-89 Города и сёла России

Тобольск своими глазами — Нижний посад

Нижний посад Тобольска, Базарная площадь (фото автора)

Я уже много раз рассказывал об успешном развитии Тобольска, но настало время вновь своими глазами посмотреть, что же сделано в городе за последние годы. Эта статья не только логичное продолжение экспертной сессии по развитию территорий, проведённой на недавнем Промышленно-энергетическом форуме TNF, она открывает серию репортажей о прекрасных, удивительных и ни на кого непохожих городах Большой Тюменской области.

Программа комплексного развития городской среды «Тобольск настоящий» реализуется правительством Тюменской области и администрацией города Тобольска при поддержке компании СИБУР. В числе приоритетных направлений программы: восстановление объектов культурного и исторического наследия, ремонт фасадов городских зданий и благоустройство дворов, повышение привлекательности города для молодёжи с помощью строительства новых объектов досуга и творчества, благоустройства общественных пространств, создания новых парков и скверов. Все эти инициативы ориентированы на создание комфортных условий для жителей и повышение привлекательности Тобольска как туристического центра.

Странствующий ангел (фото автора)

В рамках программы «Тобольск настоящий» разработан мастер-план туристического каркаса города, предусматривающий восстановление, реконструкцию и развитие исторических и социальных объектов. Нижний посад основная территория, которая, наряду с кремлём, станет одним из туристических ядер города.

Нижний посад Тобольска (фото автора)

В реестре инвестиционных проектов Тобольска находятся 24 проекта с общим объёмом инвестиций 7 млрд 400 млн рублей. В том числе 14 новых с объёмом 353 млн рублей. На сопровождении Тобольского проектного офиса находятся два масштабных проекта — это строительство двух современных четырёхзвёздных гостиничных комплексов с развитой туристической инфраструктурой, бизнес- и SPA-центрами.

Базарная площадь (фото автора)

Базарная площадь — самый центр Нижнего пасада. Площадь окружена десятками памятников истории федерального и регионального уровня, это древнейшие каменные здания Сибири.

Памятник Александру Алябьеву на Базарной площади (фото автора)

Первый гостиничный комплекс возводят неподалеку от Базарной площади. Его площадь составит около 11 тыс. кв. м. В нём будет более 120 номеров разного класса, в том числе оборудуют президентский люкс.

Строящийся гостиничный комплекс от ООО "София-Инвест" (фото автора)

Будущий объект должен порадовать не только гостей города, но и тоболяков. В комплекс войдёт SPA-центр, который будет работать в формате общественных бань. Кроме того, в отеле откроют несколько ресторанов. Также в отеле планируют сделать музейный комплекс, в котором все желающие смогут увидеть изделия ремесленников.

Гостиничный комплекс ООО "София-Инвест"

Кроме того, ООО «София-Инвест» занялась восстановлением соседнего памятника федерального значения — дома Кремлёва.

Реставрация дома купца Кремлёва (фото автора)

Всего в двухстах метрах отсюда, но уже на берегу Иртыша, строится концертный зал «Алябьев холл».

Строительство концертного зала началось весной и сегодня тут уже забита тысяча свай, залит фундамент, выжется арматура. В июне 2027 года по рабочему графику зал должен распахнуть двери, он станет настоящей достопримечательностью города.

На стройплощадке концертного зала (фото автора)

Завершается и проектирование тобольской набережной, строительство начнётся в 2026 году. У города нет планов залить её бетоном, она будет зелёной, с газонами, прогулочными площадками и станет прекрасным местом для развития речного транспорта, личных историй.

В границах соседних ул. Пристанской — Пушкина — Декабристов реализуют новый проект КРТ, он станет логичным и современным продолжением Нижнего посада. Этот проект — не просто стройка домов, это создание комфортной среды для жизни тоболяков. На 5,5 гектарах появится современный жилой комплекс с рабочим названием «Пушкин».

Реставрация дома М.Неводчикова (фото автора)

По соседству со стройкой гостиницы реставрируют памятник архитектуры и градостроительства XVIII века — «Дом Матвея Неводчикова». Здесь завершён монтаж кровли, идёт восстановление кирпичной кладки. Также реставраторы провели комплекс противоаварийных работ — усилили оконные проёмы, дверные и оконные блоки, перекрытия и балки. Работы идут без отставания по графику.

Теперь зданию ничто не угрожает, хотя ещё год назад он был на грани утраты.

Новые жилые дома на ул.Хохрякова (фото автора)

Дома Неводчикова и Кремлёва, строящаяся гостиница расположены на улице Хохрякова. Это исторический район, поэтому новостройки тут адаптированы к белокаменной архитектуре города.

Улица Хохрякова (фото автора)

Новостройки отлично гармонируют с домом купца Шохина (1770г.) в конце улицы.

Дом купца Шохина (фото автора)

Улица ведёт туристов прямиком на Базарную площадь, но перед этим все туристы открывают рты от великолепия церкви Захария и Елизаветы, одного из ключевых произведений Тобольского барокко.

Церковь Захария и Елизаветы, 1758-1776 гг. (фото автора)

Недавно Тобольский музей-заповедник отметил своё 155-летие. Сегодня в его состав входят 54 архитектурных памятника историко-культурного наследия федерального и регионального значения, в том числе ансамбль Тобольского кремля и 12 действующих объектов музейного показа в исторических зданиях, а всего в Тобольске насчитывается 254 объекта культурного наследия.

Софийско-Успенский собор Тобольского кремля (фото автора)

Комплексная работа по восстановлению исторических памятников города тоже проходит в рамках проекта «Тобольск настоящий» при участии правительства Тюменской области, администрации Тобольска и компании СИБУР.

Гостиный двор Тобольского кремля (фото автора)

Все исторические здания Нижнего посада планомерно будут восстановлены, так, в здании Гостиного двора на Базарной площади появится современное и живое общественное пространство, а энергетическая компания «СУЭНКО» восстановит целый квартал исторических зданий на ул. Розы Люксембург, сюда входят городские бани, насосная, магистрат, электростанция и магазин Г. Н.Константинова.

Городские бани построены в конце XIX века (фото автора)

Дизайн-проект реконструкции квартала уже готов.

Сегодня работы на площадке идут полным ходом, в зоне перестройки — весь имущественный комплекс СУЭНКО. Завершается возведение склада общей площадью 1560 кв. м., специалисты демонтируют постройки 1980-х годов. В этом году строители приступят к возведению навеса для размещения автотранспорта и спецтехники, строительству контрольно-пропускного пункта.

Магазин И.Г. Баскина на улице Мира отличный пример модерна в Тобольске.

Магазин И.Г. Баскина (фото автора)

Некоторые здания придётся возрождать из руин.

Руины на ул.Мира (фото автора)

Ещё один объект культурного наследия федерального значения — здание девичьего приходского училища на ул. Мира, 2 — тоже отреставрируют. Проект уже согласовал комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области. Дом Пиленкова был построен в первой трети XIX в. Девичье приходское училище открыто в этом здании в 1852 году по инициативе декабристов. Александр Муравьёв провёл большую работу по демократизации училища, которое удалось сделать бессословным.

Проект реставрации девичьего приходского училища

Пока дом Пиленкова находится в удручающем состоянии.

Девичье приходское училище (фото автора)

На небольшом участке улицы Мира полтора десятка памятников архитектуры, а ведёт она в известное историческое место.

Дома Куклина и Корниловых на ул.Мира (фото автора)

Дом купца Куклина был построен в XVIII веке. В 1817 г. здание передали в казну за долги и тут разместилась резиденция генерал-губернатора, но известно здание не этим. В августе 1917 года Временное правительство отправило семью Николая II в тобольскую ссылку, жили они в этом доме. Именно отсюда в апреле 1918 г. царская семья была отправлена в печально известный «Дом Ипатьева».

Музей семьи Императора Николая II (фото автора)

В доме тобольских купцов рыбопромышленников и пароходов владельцев Корниловых сегодня квартируют мировые судьи.

Дом Корниловых, 1899г. (фото автора)

Дома Куклина и Корниловых открывают парадный вход в Александровский сад.

Александровский сад (фото автора)

Сад был благоустроен в прошлом году, а в 2025 г. тут завершилась реставрация Александровской часовни.

Александровский сад (фото автора)
Александровский сад (фото автора)

Александровская часовня была построена во второй половине XIX века. Часовню возвели в память об императоре Александре II, который ещё наследником престола посещал Тобольск. Над этим проектом работал строитель Петербургского «Спаса на крови» академик архитектуры Альфред Парланд. Сооружение размерами 6×6 метров сложено из кирпича и, несмотря на небольшой размер, является архитектурной доминантой общественного пространства, которое носит имя часовни — Александровский сад.

Александровская часовня (фото автора)
Александровский сад (фото автора)

Сад обрамляют торговые ряды, двое из них отремонтированы, третий в процессе.

Торговые ряды в Александровском саду (фото автора)
Торговые ряды в Александровском саду (фото автора)
Торговые ряды в Александровском саду (фото автора)

Каменная гражданская архитектура XVIII века формирует идентичность Тобольска, как древней столицы Сибири.

Гражданская архитектура XVIII века (фото автора)

Такого количества белокаменных палат Вы не встретите ни в Тюмени, ни в Томске, ни в Красноярске, и даже Иркутске — крупнейших сибирских городах прошлого.

Дом Худякова, 1795г. (фото автора)
Тобольск - древняя столица Сибири (фото автора)

На улице Ленина ещё один пример, когда с женской гимназией начала XX века гармонирует новый дом.

Улица Ленина (фото автора)
Женская гимназия (фото автора)
Жилой дом на ул.Ленина 24а (фото автора)

В Нижнем посаде подавляющее большинство исторических объектов Тобольска.

Торгово-промышленный корпус усадьбы Корниловых (фото автора)
Центральная районная библиотека (фото автора)

Дом Севрюкова был заложен в 1788 г. для жилья, а в 1795 г. дом приобрёл Московский почтамт для размещения здесь своей конторы. В 1820-х гг. здание было реконструировано в стиле ампира по проекту архитектора П. Прамера и в таком виде сохранилось до наших дней. Контора связи уже продана, новому собственнику по условиям договора предстоит разработать проект реставрации и провести работы по сохранению дома.

Дом Севрюкова (фото автора)

Архитектуру исторического здания цитирует соседний жилой дом.

Ул.Ершова, 18 (фото автора)
Тобольск своими глазами (фото автора)

Тобольская мечеть выстроена на пожертвования на рубеже XIX и ХХ веков. В 1988 г. здание вернули мусульманам, имам-хатыб Ибрагим Сухов воссоздал снесённый минарет и входной узел по проекту архитекторов Карапетян Петроса и Ольги. 18 марта 2011 г. мечеть была открыта после большой реставрации, длившейся 9 месяцев.

Тобольская мечеть (фото автора)

Конечной точкой прогулки по Нижнему посаду в будущем должно стать посещение Крестовоздвиженской церкви.

Крестовоздвиженская церковь, 1754-84гг. (фото автора)

Крестовоздвиженская церковь Тобольска, наряду с одноимённой иркутской, главные шедевры Сибирского барокко, это краеугольные камни русской культуры в Сибири.

Крестовоздвиженская церковь (фото автора)

Город не может развиваться, если у него нет качественной инфраструктуры и для этого совсем скоро в Нижнем посаде откроется новая поликлиника.

Новая поликлиника (фото автора)

Тематический парк «Тобол» совсем новая достопримечательность, его возвели для съёмок одноимённого художественного фильма.

Тематический парк "Тобол" (фото автора)
Тематический парк "Тобол" (фото автора)
Нижний посад (фото автора)
Нижний посад (фото автора)

Завершить прогулку по Подгорному Тобольску следует у памятника воеводе Даниле Чулкову, основавшего город летом 1587 года.

Памятник Даниле Чулкову (фото автора)

Никольский взвоз ведёт отсюда в Верхний посад, но это тема следующей части.

Никольский взвоз (фото автора)

Историческую ценность в Тобольске представляет практически каждое старое здание. Такое богатое наследие города поставило перед общественностью одну из ключевых задач — сохранить его исконную архитектурную среду и здесь с ней отлично справляются.

В статье использованы личные фотографии и фото из открытых источников.

