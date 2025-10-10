Я уже много раз рассказывал об успешном развитии Тобольска, но настало время вновь своими глазами посмотреть, что же сделано в городе за последние годы. Эта статья не только логичное продолжение экспертной сессии по развитию территорий, проведённой на недавнем Промышленно-энергетическом форуме TNF , она открывает серию репортажей о прекрасных, удивительных и ни на кого непохожих городах Большой Тюменской области.

Программа комплексного развития городской среды «Тобольск настоящий» реализуется правительством Тюменской области и администрацией города Тобольска при поддержке компании СИБУР. В числе приоритетных направлений программы: восстановление объектов культурного и исторического наследия, ремонт фасадов городских зданий и благоустройство дворов, повышение привлекательности города для молодёжи с помощью строительства новых объектов досуга и творчества, благоустройства общественных пространств, создания новых парков и скверов. Все эти инициативы ориентированы на создание комфортных условий для жителей и повышение привлекательности Тобольска как туристического центра.

В рамках программы «Тобольск настоящий» разработан мастер-план туристического каркаса города, предусматривающий восстановление, реконструкцию и развитие исторических и социальных объектов. Нижний посад основная территория, которая, наряду с кремлём, станет одним из туристических ядер города.

В реестре инвестиционных проектов Тобольска находятся 24 проекта с общим объёмом инвестиций 7 млрд 400 млн рублей. В том числе 14 новых с объёмом 353 млн рублей. На сопровождении Тобольского проектного офиса находятся два масштабных проекта — это строительство двух современных четырёхзвёздных гостиничных комплексов с развитой туристической инфраструктурой, бизнес- и SPA-центрами.

Базарная площадь — самый центр Нижнего пасада. Площадь окружена десятками памятников истории федерального и регионального уровня, это древнейшие каменные здания Сибири.

Первый гостиничный комплекс возводят неподалеку от Базарной площади. Его площадь составит около 11 тыс. кв. м. В нём будет более 120 номеров разного класса, в том числе оборудуют президентский люкс.

Будущий объект должен порадовать не только гостей города, но и тоболяков. В комплекс войдёт SPA-центр, который будет работать в формате общественных бань. Кроме того, в отеле откроют несколько ресторанов. Также в отеле планируют сделать музейный комплекс, в котором все желающие смогут увидеть изделия ремесленников.

Кроме того, ООО «София-Инвест» занялась восстановлением соседнего памятника федерального значения — дома Кремлёва.

Всего в двухстах метрах отсюда, но уже на берегу Иртыша, строится концертный зал «Алябьев холл».

Строительство концертного зала началось весной и сегодня тут уже забита тысяча свай, залит фундамент, выжется арматура. В июне 2027 года по рабочему графику зал должен распахнуть двери, он станет настоящей достопримечательностью города.

Завершается и проектирование тобольской набережной, строительство начнётся в 2026 году. У города нет планов залить её бетоном, она будет зелёной, с газонами, прогулочными площадками и станет прекрасным местом для развития речного транспорта, личных историй.

В границах соседних ул. Пристанской — Пушкина — Декабристов реализуют новый проект КРТ, он станет логичным и современным продолжением Нижнего посада. Этот проект — не просто стройка домов, это создание комфортной среды для жизни тоболяков. На 5,5 гектарах появится современный жилой комплекс с рабочим названием «Пушкин».

По соседству со стройкой гостиницы реставрируют памятник архитектуры и градостроительства XVIII века — «Дом Матвея Неводчикова». Здесь завершён монтаж кровли, идёт восстановление кирпичной кладки. Также реставраторы провели комплекс противоаварийных работ — усилили оконные проёмы, дверные и оконные блоки, перекрытия и балки. Работы идут без отставания по графику.

Теперь зданию ничто не угрожает, хотя ещё год назад он был на грани утраты.

Дома Неводчикова и Кремлёва, строящаяся гостиница расположены на улице Хохрякова. Это исторический район, поэтому новостройки тут адаптированы к белокаменной архитектуре города.

Новостройки отлично гармонируют с домом купца Шохина (1770г.) в конце улицы.

Улица ведёт туристов прямиком на Базарную площадь, но перед этим все туристы открывают рты от великолепия церкви Захария и Елизаветы, одного из ключевых произведений Тобольского барокко.

Недавно Тобольский музей-заповедник отметил своё 155-летие. Сегодня в его состав входят 54 архитектурных памятника историко-культурного наследия федерального и регионального значения, в том числе ансамбль Тобольского кремля и 12 действующих объектов музейного показа в исторических зданиях, а всего в Тобольске насчитывается 254 объекта культурного наследия.

Комплексная работа по восстановлению исторических памятников города тоже проходит в рамках проекта «Тобольск настоящий» при участии правительства Тюменской области, администрации Тобольска и компании СИБУР.

Все исторические здания Нижнего посада планомерно будут восстановлены, так, в здании Гостиного двора на Базарной площади появится современное и живое общественное пространство, а энергетическая компания «СУЭНКО» восстановит целый квартал исторических зданий на ул. Розы Люксембург, сюда входят городские бани, насосная, магистрат, электростанция и магазин Г. Н.Константинова.

Дизайн-проект реконструкции квартала уже готов.

Сегодня работы на площадке идут полным ходом, в зоне перестройки — весь имущественный комплекс СУЭНКО. Завершается возведение склада общей площадью 1560 кв. м., специалисты демонтируют постройки 1980-х годов. В этом году строители приступят к возведению навеса для размещения автотранспорта и спецтехники, строительству контрольно-пропускного пункта.

Магазин И.Г. Баскина на улице Мира отличный пример модерна в Тобольске.

Некоторые здания придётся возрождать из руин.

Ещё один объект культурного наследия федерального значения — здание девичьего приходского училища на ул. Мира, 2 — тоже отреставрируют. Проект уже согласовал комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области. Дом Пиленкова был построен в первой трети XIX в. Девичье приходское училище открыто в этом здании в 1852 году по инициативе декабристов. Александр Муравьёв провёл большую работу по демократизации училища, которое удалось сделать бессословным.

Пока дом Пиленкова находится в удручающем состоянии.

На небольшом участке улицы Мира полтора десятка памятников архитектуры, а ведёт она в известное историческое место.

Дом купца Куклина был построен в XVIII веке. В 1817 г. здание передали в казну за долги и тут разместилась резиденция генерал-губернатора, но известно здание не этим. В августе 1917 года Временное правительство отправило семью Николая II в тобольскую ссылку, жили они в этом доме. Именно отсюда в апреле 1918 г. царская семья была отправлена в печально известный «Дом Ипатьева».

В доме тобольских купцов рыбопромышленников и пароходов владельцев Корниловых сегодня квартируют мировые судьи.

Дома Куклина и Корниловых открывают парадный вход в Александровский сад.

Сад был благоустроен в прошлом году, а в 2025 г. тут завершилась реставрация Александровской часовни.

Александровская часовня была построена во второй половине XIX века. Часовню возвели в память об императоре Александре II, который ещё наследником престола посещал Тобольск. Над этим проектом работал строитель Петербургского «Спаса на крови» академик архитектуры Альфред Парланд. Сооружение размерами 6×6 метров сложено из кирпича и, несмотря на небольшой размер, является архитектурной доминантой общественного пространства, которое носит имя часовни — Александровский сад.

Сад обрамляют торговые ряды, двое из них отремонтированы, третий в процессе.

Каменная гражданская архитектура XVIII века формирует идентичность Тобольска, как древней столицы Сибири.

Такого количества белокаменных палат Вы не встретите ни в Тюмени, ни в Томске, ни в Красноярске, и даже Иркутске — крупнейших сибирских городах прошлого.

На улице Ленина ещё один пример, когда с женской гимназией начала XX века гармонирует новый дом.

В Нижнем посаде подавляющее большинство исторических объектов Тобольска.

Дом Севрюкова был заложен в 1788 г. для жилья, а в 1795 г. дом приобрёл Московский почтамт для размещения здесь своей конторы. В 1820-х гг. здание было реконструировано в стиле ампира по проекту архитектора П. Прамера и в таком виде сохранилось до наших дней. Контора связи уже продана, новому собственнику по условиям договора предстоит разработать проект реставрации и провести работы по сохранению дома.

Архитектуру исторического здания цитирует соседний жилой дом.

Тобольская мечеть выстроена на пожертвования на рубеже XIX и ХХ веков. В 1988 г. здание вернули мусульманам, имам-хатыб Ибрагим Сухов воссоздал снесённый минарет и входной узел по проекту архитекторов Карапетян Петроса и Ольги. 18 марта 2011 г. мечеть была открыта после большой реставрации, длившейся 9 месяцев.

Конечной точкой прогулки по Нижнему посаду в будущем должно стать посещение Крестовоздвиженской церкви.

Крестовоздвиженская церковь Тобольска, наряду с одноимённой иркутской, главные шедевры Сибирского барокко , это краеугольные камни русской культуры в Сибири.

Город не может развиваться, если у него нет качественной инфраструктуры и для этого совсем скоро в Нижнем посаде откроется новая поликлиника.

Тематический парк «Тобол» совсем новая достопримечательность, его возвели для съёмок одноимённого художественного фильма.

Завершить прогулку по Подгорному Тобольску следует у памятника воеводе Даниле Чулкову, основавшего город летом 1587 года.

Никольский взвоз ведёт отсюда в Верхний посад, но это тема следующей части.

Историческую ценность в Тобольске представляет практически каждое старое здание. Такое богатое наследие города поставило перед общественностью одну из ключевых задач — сохранить его исконную архитектурную среду и здесь с ней отлично справляются.

В статье использованы личные фотографии и фото из открытых источников.

