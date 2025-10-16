Что позволяет сделать инвесторам правильный выбор и вложиться в появление новых объектов туристической инфраструктуры в Тобольске? Культурные и спортивные события, они собирают гостей из разных регионов и толкают городскую экономику вперёд. Так, недавно тысячи людей получили возможность прикоснуться к новым изданиям на фестивале «Книги в городе», «Тобольский марафон», состоявшийся 23-24 августа, собрал 2 тыс. 500 спортсменов из более 130 городов и четырёх стран, а музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском кремле» и вовсе посетило больше 6000 человек. Древнему городу действительно есть что показать гостям.

Из Подгорного Тобольска в Верхний посад ведёт Никольский взвоз.

Взвоз отделяет Троицкий мыс от Никольского, на котором расположен главный исторический памятник региона.

23 августа 1839 года по указу императора Николая I в честь 250-летия присоединения Сибири тут был открыт величественный обелиск Ермаку.

Монумент поражает своими масштабами: его вес составляет 187 тонн, а высота — 17 метров. Он представляет собой мраморный пирамидальный обелиск на гранитном постаменте. Он очень грамотно сложен, конструктив из бутового фундамента даже не трогали, его лишь немного укрепили сверху сделав железобетонную чашу. Для обелиска использовался самый дорогой и крепкий материал, реставраторы не подвели своих предшественников, теперь он простоит ещё несколько столетий.

Вблизи обелиска расположена братская могила красноармейцев, погибших за советскую власть в годы Гражданской войны, её тоже привели в порядок.

Обелиск Ермаку, являющийся значимым символом истории региона, после завершения реставрации продолжит служить важным культурным объектом, сохраняя память о прошлом для будущих поколений.

Верхний посад, это прежде всего кремль, но помимо него здесь есть много интересного.

Водонапорная башня на Красной площади стала первым объектом культурного наследия, входящим в программу «Тобольск настоящий», который преодолев долгий путь согласований проектной документации перешёл в стадию реставрации, которая сегодня уже завершена.

Строить 25-метровую восьмигранную водонапорную башню поручили Московской фирме «Нептун» и в 1902 г. строительство было завершено. По проекту инженера Н.Д. Зимина в районе Базарной площади было построено оригинальное по своему архитектурному решению здание водокачки, оно тоже будет восстановлено.

Теперь на первом этаже башни откроется туристско-информационный центр, а на втором и третьем этажах — выставочные пространства.

В 1885 г. на Красной площади было построено здание Тобольской духовной семинарии, недавно оно тоже было отреставрировано.

В путешествии в Тобольск вас ждёт не только знакомство с древним городом Сибири и настоящими сибирскими традициями, но и возможность встретить на уютных улочках города 11 Ангелов Тобольска, которые охраняют город и вдохновляют его жителей и гостей на добрые дела. В своё время учёный, картограф и архитектор Семён Ремезов назвал Тобольск «городом, подобным ангелу».

По маршруту водят экскурсии, но познакомиться с Ангелами можно и самостоятельно — все скульптуры снабжены qr-кодами, по которым можно узнать больше информации. Все Ангелы расположены в ключевых местах города, поэтому встретить их несложно. Начинать маршрут можно с любой точки.

Попасть в кремль можно и по Прямскому взвозу, разрезая Троицкий мыс он ведёт сразу на Базарную площадь.

На взвозе построены парадные ворота кремля — Рантерея.

В 1593 году по приказу Бориса Годунова в Тобольск был сослан угличский набатный колокол. 15 мая 1591 года в этот колокол били в набат по случаю смерти царевича Дмитрия. После суда колокол, которому по летописям и преданиям, было уже лет триста, как подстрекателя к бунту сбросили со Спасской колокольни, вырвали ему язык, отрубили ухо, наказали принародно на площади 12 ударами плетей и сослали в Сибирь. В Тобольском кремле он сменил много мест и многие годы использовался по назначению, в Углич колокол вернулся только в 1892 году отбыв почти 300 лет ссылки.

Попасть в Верхний посад можно по пешеходному Казачьему взвозу, в этом году тут провели благоустройство.

Эта пешеходная дорожка ведёт сразу к корпусу Детской школы искусств им. А.А. Алябьева, реконструкция которой проведена по предыдущей программе «Тобольск-2020».

Масштабные работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения — «Земляной вал и ров», построенного в 1688 году на улице Красноармейской, начали в марте 2025 года.

За это время провели большую работу. Демонтирована старая теплотрасса и отремонтированы существующие бетонные конструкции лестниц и клумб, налажено электроснабжение объекта, проведены ремонт и установка бордюров.

С Земляного вала видно стройку, где Cosmos Hotel Group строит 4-х звездочный гостиничный комплекс.

Площадь гостиничного комплекса составит более 8,5 тыс. кв. м., он будет рассчитан на 120 номеров, в нём будут расположены фитнес-зона, СПА-центр и термальный комплекс. Предполагаемый объём инвестиций в возведение составит около 2,2 млрд руб.

Спустя более трёх веков Земляной вал и ров не теряет архитектурной значимости. Это единственное земляное фортификационное сооружение, которое сохранилось за Уралом. В первоначальном виде Земляной вал достигал высоты до пяти метров, ров — глубины до четырёх метров. По валу пройдёт пятисотметровая дорожка из лиственницы, скоро можно будет открыть сезон прогулок по валу.

Оборонительное сооружение дало имя другой достопримечательности — Завальному кладбищу.

Может быть это странно, но Завальное кладбище — важнейшая точка на туристическом маршруте. Практически все экскурсионные маршруты проходят сегодня через старинный некрополь Тобольска. Его история насчитывает 250 лет.

Само кладбище, это региональный объект культурного насления, но здесь есть 13 федеральных памятников — бесценных мест захоронений людей, которые прославили Тобольск и Россию.

На кладбище захоронены: сказочник и писатель П.П.Ершов, украинский поэт П.А.Грабовский, историки и исследователи Сибири П.А.Словцов и А.А.Дунин-Горкавич, художник и археолог М.С.Знаменский, поэт Д.П.Давыдов. Здесь, возвращаясь из ссылки, А.Н.Радищев похоронил свою супругу Елизавету Рубановскую, покоятся здесь отец и сестра Д.И.Менделеева.

Особо почитаемы на кладбище могилы декабристов: А.П.Барятинского, С.Г.Краснокутского, В.К.Кюхельбекера, А.М.Муравьёва, Ф.Б.Вольфа, Ф.М.Башмакова, С.М.Семёнова.

Я уже рассказывал , что восстание Декабристов стало для тысяч людей горем, навсегда сломавшем жизнь и отодвинувшем эпоху крупных реформ на несколько десятилетий. Но для Сибири восстание стало настоящей удачей. Такого количества благородных и блестяще образованных людей здесь раньше никогда не видели. Декабристы принесли в «дремучую» тогда Сибирь передовые идеи просвещения и образования, развивали культуру, искусство и науку.

Все исторические захоронения здесь приведены в надлежащее состояние, реставрация тоже проводилась по программе «Тобольск-настоящий». Особого внимания заслуживает кладбищенская церковь Семи отроков Ефесских, небольшой храм был построен в 1772 году. Сохранившийся с XVIII века иконостас и оригинальный чугунный пол 1823 года сделали этот храм ещё одним объектом культурного наследия федерального значения.

Завальное кладбище в Тобольске, это место, где история России ощущается особенно остро.

Казённый винный склад, этот крупный каменный комплекс выстроен в 1914 г. по решению Тобольско-Акмолинского акцизного управления. Здания выдержаны в едином «кирпичном стиле», характерном для торгово- промышленной архитектуры конца XIX — начала ХХ в., отличаются хорошей сохранностью первоначального облика. Комплекс имеет градоформирующее значение на ул. С.Ремезова.

Реставрация этоко комплекса начнётся со здания сторожки и каменной ограды.

В самом начале ул. С.Ремезова в разгаре реставрация «Магазина Марейна».

Тобольск обладает высоким инвестиционным потенциалом, который тут активно развивают. Для инвесторов предлагают комплексную поддержку и открывают новые горизонты для реализации перспективных проектов. Цель — выстроить эффективный диалог между муниципалитетом, бизнесом и промышленниками, чтобы превратить Тобольск в инновационный центр и драйвер экономического роста.

Инвестициям в сферу туризма тут особенно рады. О двух проектах я уже рассказал, ещё один, это отель Миррос Тобольск , открывшийся в позапрошлом году.

Город на Иртыше небольшой, но выглядит замечательно и многочисленные туристы с этим согласятся.

Современный Тобольск почти ни чем не уступает крупнейшим городам Центральной России, здесь есть и современный драматический театр и торгово-развлекательный центр.

За последние годы инфраструктура города приросла новыми детскими садами и школой, плавательным бассейном, ледовым дворцом, стадионом, поликлиникой и футуристичным центром гимнастики.

А в этом футуристичном здании расположен дворец бракосочетания.

Тобольск интенсивно растёт, один из новых микрорайонов — № 15.

В городе строят тротуары, новые улицы и коммунальные сети, обустраивают парковки и благоустраивают скверы, один из последних — Аптекарский сад.

Недалеко от Аптекарского сада есть атмосферное место — Площадь Памяти и Аллея героев Советского Союза.

На аллее уникальный памятник Тоболяков бессмертный полк, мемориальный комплекс, бюсты героев Советского Союза из Тюменской области.

Обрамляет аллею здание драгунских команд (позднее гарнизонный госпиталь), построенное в 1795 г.

Завершается аллея «Площадью почёта» перед Тобольской районной администрацией.

В 2025 году этот проект был признал лучшим среди объектов благоустройства с использованием природного камня. Ее открыли в августе 2024 года к 80-летию Тюменской области и 190-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева, первым занесённым в Книгу Почёта Тобольска ещё в 1899 году.

Всё, что сделано в Тобольске было бы невозможно без поддержки регионального правительства и компании СИБУР.

Если эти стати вдохновили Вас посетить древний сибирский город, то я рассказывал не зря и это мой вклад в процветание Тобольска…

Тем более, что добраться до Тобольска совсем просто, недавно здесь открылся международный аэропорт им. С.У.Ремезова

В статье использованы личные фотографии и фото из открытых источников.

