Завод «Союзгидравлика» завершила этап модернизации производства
Белгородский завод «Союзгидравлика», производитель шестеренных насосов (входит в Ассоциацию «Росспецмаш»), завершил масштабный этап модернизации. Проект охватил все стадии замкнутого производственного цикла — от литья и механической обработки до термообработки и сборки, сообщили в компании Telegram-каналу Agroreport.
Производственный процесс завода был дополнен современными участками, что позволило усилить контроль качества и увеличить ресурс выпускаемой продукции.
Особое внимание уделено модернизации термического участка и внедрению технологии сварки трением. Данная технология позволяет изготавливать шестерни с повышенными прочностными характеристиками. Был введен в эксплуатацию автоматизированный термический комплекс производства IVASCHMETZ Industrial Furnaces (Шанхай, КНР).
«В модернизацию оборудования и производственных линий было инвестировано более 250 млн рублей. Белгородский завод АО „Союзгидравлика“ продолжает инвестировать в развитие компетенций персонала, обновление станочного парка и внедрение цифровых решений в производственный контроль», — сообщили в компании.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0