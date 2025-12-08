Белгородский завод «Союзгидравлика», производитель шестеренных насосов (входит в Ассоциацию «Росспецмаш»), завершил масштабный этап модернизации. Проект охватил все стадии замкнутого производственного цикла — от литья и механической обработки до термообработки и сборки, сообщили в компании Telegram-каналу Agroreport.

Производственный процесс завода был дополнен современными участками, что позволило усилить контроль качества и увеличить ресурс выпускаемой продукции.

Особое внимание уделено модернизации термического участка и внедрению технологии сварки трением. Данная технология позволяет изготавливать шестерни с повышенными прочностными характеристиками. Был введен в эксплуатацию автоматизированный термический комплекс производства IVASCHMETZ Industrial Furnaces (Шанхай, КНР).

«В модернизацию оборудования и производственных линий было инвестировано более 250 млн рублей. Белгородский завод АО „Союзгидравлика“ продолжает инвестировать в развитие компетенций персонала, обновление станочного парка и внедрение цифровых решений в производственный контроль», — сообщили в компании.