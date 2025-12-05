MAX
На Урале открылся цех полного цикла по титану

На территории особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде начал работу современный металлургический цех, построенный Исетским кузнечно-механическим заводом. Инвестиции в проект превысили 1,17 миллиарда рублей.

На площади в пять тысяч квадратных метров создано высокотехнологичное производство полного цикла: от выплавки до механической обработки титановых заготовок. Продукция цеха предназначена для обеспечения потребностей крупных российских промышленных предприятий.

Проект был реализован в сжатые сроки — менее чем за два года. Такой результат стал возможен благодаря активному сопровождению Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области, которое обеспечило площадку всеми необходимыми инженерными сетями и логистической инфраструктурой.

В настоящее время на новом производстве трудятся 36 специалистов. После выхода на полную мощность в начале 2026 года количество рабочих мест увеличится до 115, рассказали в Правительстве Свердловской области.

