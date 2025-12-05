На Урале открылся цех полного цикла по титану
На территории особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде начал работу современный металлургический цех, построенный Исетским кузнечно-механическим заводом. Инвестиции в проект превысили 1,17 миллиарда рублей.
На площади в пять тысяч квадратных метров создано высокотехнологичное производство полного цикла: от выплавки до механической обработки титановых заготовок. Продукция цеха предназначена для обеспечения потребностей крупных российских промышленных предприятий.
Проект был реализован в сжатые сроки — менее чем за два года. Такой результат стал возможен благодаря активному сопровождению Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области, которое обеспечило площадку всеми необходимыми инженерными сетями и логистической инфраструктурой.
В настоящее время на новом производстве трудятся 36 специалистов. После выхода на полную мощность в начале 2026 года количество рабочих мест увеличится до 115, рассказали в Правительстве Свердловской области.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0